Coronavirus : les cafés-restaurants autorisés à rester ouverts après 22h00 à Paris et en petite couronne

Si les bars doivent fermer au plus tard à 22h00 dès lundi à Paris et en petite couronne, les cafés et les brasseries qui font de la restauration pourront rester ouverts plus tard.

Il faudra plus qu'un paquet de chips sur la table

Le président de l'UMIH, Franck Delvau, (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), invité de France Bleu Paris à midi, précise que les clients pourront rester boire un verre après 22h00 dans ces établissements mais qu'il faudra "avoir quelque chose sur la table mais pas un paquet de chips, il faudra un couteau, une fourchette..." Il y aura des contrôles, dit-il.

Franck Delvau a rencontré le préfet de police de Paris ce vendredi matin.

Il confirme : "On a eu des éclaircissements de la préfecture de police de Paris. Les établissements qui ont uniquement une licence 4, _les bars, seront fermés à 22h00_. Les établissements qui ont une licence 4 mais aussi une licence restauration ou petite restauration pourront rester ouverts".

L'UMIH reste contre la fermeture des bars à 22h00

Le président de l'UMIH est soulagé mais il rappelle qu'il est toujours contre cette nouvelle mesure de fermeture à 22h00 pour les bars car il pense que les clients qui vont quitter ces établissements à 22h00 "_ne vont sûrement pas aller se coucher_, ils vont continuer leur sortie mais on ne sait pas où".