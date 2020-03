Coronavirus : les CCAS mobilisés dans le Calvados et l'Orne pour faire les courses

Suite aux mesures de confinements décidés par l'Etat pour lutter contre la propagation du coronavirus, plusieurs centres communaux d'action sociale en Normandie font savoir qu'ils se mobilisent auprès des plus fragiles. Des CCAS proposent notamment un service de courses. On fait le point.

La Normandie, comme le reste de la France, applique les mesures de confinements décidées lundi soir par Emmanuel Macron. Petit à petit, les rues se sont vidées. Pas totalement, mais grandement. L'ordre est clair : "restez chez vous" ! Alors pour aider les plus fragiles, plusieurs centre communaux d'action sociale instaurent des services pour répondre aux besoins de la population. Notamment celui essentiel de faire ses courses. France Bleu Normandie vous dresse la liste (non exhaustive) des CCAS qui ont communiqué la mise en place de ce type de service et le numéro de téléphone à joindre pour en bénéficier.

Dans le Calvados

Ville de Caen :

Des accès prioritaires dans les commerces de proximité vont être instaurés auprès des seniors dans la ville de Caen. Des agents de la commune déposeront les courses (alimentaires, médicales...) directement chez les habitants demandeurs. Ainsi les seniors et personnes isolées souhaitant en bénéficier doivent appeler le 02 31 15 38 57 (de 8h à 18h). Les services à domicile du CCAS de la ville de Caen sont évidemment maintenus. Par ailleurs, la municipalité caennaise a décidé de la gratuité du stationnement en surface.

Hérouville-Saint-Clair :

Dans la deuxième ville la plus peuplée du Calvados, Hérouville Saint-Clair, le CCAS va aussi proposer un service d'aide aux courses pour les plus fragiles. Ils doivent contacter le 02 31 45 33 99. La municipalité fait aussi savoir que le service de police municipale est maintenu. Les Hérouvillais peuvent la contacter pour toute question urgente au 02 31 45 33 22 (du lundi au samedi de 8h30 à 20h45). Un service de garde pour les enfants de personnels réquisitionnés est aussi ouvert, sous conditions. Plus d'information sur l'espace citoyen du site internet de la ville.

Lisieux :

À Lisieux, la ville et le CCAS ont décidé de la création d'un numéro unique d'information concernant l'ensemble des mesures mises en places dans le contexte épidémiologique du COVID-19, et afin de répondre aux questions des habitants. Il s'agit du 02 31 48 62 80 (accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h). Dans la capitale du Pays d'Auge aussi le stationnement est gratuit jusqu'à nouvel ordre.

Bayeux :

À Bayeux, le CCAS met en place un service d'aide aux courses pour les personnes de plus de 70 ans en solution d'isolement. Pour en bénéficier, il faut composer le 02 31 51 60 73 ou envoyer un e-mail à ccas@mairie-bayeux.fr. La municipalité a, par ailleurs, décidé de limiter fortement l'accueil physique au centre communal d'action sociale où seules les demandes urgentes sont traitées. Le CCAS est joignable au 02 31 51 60 73.

Dans l'Orne

Alençon :

La commune d'Alençon assure, elle aussi, la continuité du service à ses habitants. Pour toute urgence sociale, les Alençonnais doivent composer le 02 33 32 41 11. Les horodateurs de la ville ont été désactivés. Par ailleurs, les dix policiers municipaux alençonnais vont travailler en étroite collaboration avec les équipes de police nationale pour assurer la sécurité des personnes, des biens et des lieux et faire appliquer les consignes de confinement imposées par l'Etat, a fait savoir la mairie.

Argentan :

Le CCAS d'Argentan a réorganisé ses services pour poursuivre ses missions notamment auprès des plus fragiles. Le centre d'hébergement d'urgence continue de fonctionner. Il est ouvert jour et nuit, avec des accueils sur une plus longue durée. L'épicerie sociale reste ouverte avec le respect des mesures barrières pour lutter contre l'épidémie. La distribution se poursuit le lundi après-midi (14h-16h), le mercredi matin (9h30-11h30) et le vendredi après-midi (14h-16h). Pour toute question urgente liée au service public, les habitants d'Argentan doivent contacter le 02 33 36 40 38 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30) ou adresser un e-mail à covid19@argentan.fr

Flers :

La commune de Flers a décidé de maintenir l'accueil physique au CCAS. Mais il est ausi possible de contacter la permanence téléphonique en mairie au 02 33 64 66 00 (de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30).