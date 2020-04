Coronavirus : les centrales nucléaires de la région Centre-Val de Loire baissent leur production d'électricité

Les centrales nucléaires sont elles aussi touchées par la crise due au coronavirus. EDF a en effet annoncé la semaine dernière le réajustement de sa production d’électricité dans les prochains mois. Et la région Centre-Val de Loire, qui compte douze réacteurs, est elle aussi concernée.

Baisse de la consommation d'électricité et protection de ses employés

En effet, depuis le début de la crise due au coronavirus, la consommation d'électricité baisse en France : la plupart des industries et des magasins sont à l'arrêt. De plus, l'entreprise, au même titre que les autres, doit protéger ses salariés sur le terrain avec des mesures barrières et des équipements de protection. Et si l'entreprise a mis en place le télétravail dès le début du confinement pour la moitié de ses salariés. Une partie doit continuer de venir sur le terrain, notamment ceux qui gèrent les centrales nucléaires. Alors pour faire face à ces nouvelles problématiques, EDF a décidé de mettre en place deux mesures dans les prochaines semaines.

Report de la maintenance et arrêt de certains réacteurs

La première est le report des services de maintenance, qui ont lieu généralement entre les mois de mars et de novembre. Jean Paul Combémorel, délégué régional EDF du Centre-Val-de-Loire, explique : "chaque année nous devons faire un service de maintenance dans les centrales . Au vue de la situation nous allons reporter, d'un mois tout au plus, des examens que nous devions faire dans les prochaines semaines dans nos centrales. A Belleville par exemple, nous devions faire les opérations de carénage ce mois-ci, nous les décalons d'un mois."

Les centrales de Chinon, Dampierre et Saint-Laurent-des-Eaux sont, elles aussi, concernées par ce report des services de maintenance.

La deuxième mesure qu'EDF a décidé de mettre en place est la mise à l'arrêt de certains réacteurs cet été. "Nous allons aussi mettre à l'arrêt pendant l'été, parce que c'est la période où les Français consomment le moins d'électricité, certains réacteurs pour économiser du combustible afin d'en avoir assez l'hiver prochain." explique Jean-Paul Combémorel. Et d'ajouter : "nous avons déjà pris ces mesures de report et d'arrêt auparavant, simplement cette fois nous le faisons à une échelle plus importante que d'habitude."