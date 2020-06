Coronavirus : les centres aqualudiques rouvrent et les thermes vont ouvrir plus tôt que prévu

Le centre Calicéo à Pau a reçu le feu vert de la préfecture vendredi 29 mai, déjà les bassins avaient été nettoyés, l'eau analysée, la signalétique installée et le personnel formé. Calicéo a été le premier à ouvrir, ce mercredi à 10 heures. Balnéa à Loudenvielle dans les Hautes-Pyrénées va suivre le lundi 8 juin, puis Aquensis à Bagnères-de-Bigorre le 17 juin. Pour les établissements thermaux, le protocole sanitaire est encore plus exigeant. Dans les Hautes-Pyrénées, ce sera une ouverture groupée des centres, fin juin ou début juillet. En Béarn, la réflexion est en cours.

À Calicéo, prise de température et vestiaires réglementés

Calicéo à Pau - calicéo

Au centre aqualudique Calicéo à Pau, avant d'entrer dans les bassins, il faudra passer un contrôle de température, se laver les mains au gel hydroalcoolique, certaines cabines des vestiaires seront réservées à l'entrée, d'autres à la sortie. Le centre pourra accueillir 300 personnes simultanément. Le hammam sera fermé mais pas le sauna, car la température est suffisante pour tuer le virus. Il ne sera pas obligatoire de réserver.

Jérome Lozeille, le responsable des bassins du centre Calicéo à Pau Copier

Balnéa à Loudenvielle incite fortement à réserver avant de venir

Balnéa rouvre le lundi 8 juin ; comme à Calicéo, il y a un sens de circulation pour éviter au maximum les croisements. Le hamman et l'espace cryo-tonic resteront fermés. Le nombre d'entrées est également limité. Et un service de réservation par internet est mis en place pour éviter les files d'attente.

Le centre Balnéa à Loudenvielle - Balnéa

À Bagnères, Aquensis va réduire ses tarifs et les thermes se préparent à rouvrir plus tôt que prévu

Aquensis rouvrira le 17 juin, mais sans le hamman, ni le sauna. Toutes les animations habituelles ne pourront être assurées et on ne pourra accueillir que la moitié de la capacité maximale, c'est-à-dire qu'on va passer de 320 à 160 personnes. En conséquence, les tarifs vont baisser.

les Grands thermes de Bagnères-de-Bigorre © Radio France - Marie line Napias

Pour les établissements thermaux, les protocoles sont encore plus sévères et les directions des thermes ont été un peu surprises par le feu vert du gouvernement, alors que les dates d'ouverture étaient prévues autour du 13 juillet. Certains vont tenter d'anticiper. Dans les Hautes-Pyrénées, les thermes se concertent pour une ouverture groupée sans doute fin juin, début juillet. À Bagnères-de-Bigorre, on est confiant ; le centre est spacieux, il n'y a qu'aux moments de forte affluence, en septembre et en octobre, que la capacité sera diminuée d'un quart environ.

Marie-Hélène Blanque directrice des Grands thermes et d'Aquensis à Bagnères-de-Bigorre Copier

En Béarn, la réflexion est en cours à Salies-de-Béarn. La date du 22 juin est pour l'instant la plus probable ; pour les thermes des Eaux-chaudes, il était prévu de rouvrir le 20 juillet, mais rien n'est définitivement arrêté. Modifier les dates d'ouverture implique d'adapter les plannings de réservation pour les curistes, ce qui n'est pas simple.