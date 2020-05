coronavirus : Les centres de consultations médicales avancées du Béarn ne veulent pas qu'on les oublie

Les centres de consultations médicales avancées ouverts à l'initiative des médecins généralistes et d'autres professionnels de santé libéraux voient de moins en moins de patients avec des suspicions de covid-19. Certains ont fermé, d'autres fonctionnent en cas de besoin, mais tous les médecins qui s'y sont investis sont convaincus qu'il faut rester vigilant pour prévenir l'arrivée d'une nouvelle vague de contamination avec le dé confinement. Mais leur problème c'est qu'ils doivent se débrouiller seuls, sans financement de l'Etat ou de l'Agence Régionale de Santé. Les centres ont été ouverts et équipés grâce au soutien des collectivités publiques, des communes, des entreprises et même des particuliers.

Nathalie Deseilles, coordinatrice des centres de consultations médicales avancées Copier

Et ces professionnels de santé tiennent ici à remercier tous ceux qui les ont soutenus jusqu'ici :

"Les médecins libéraux eux-mêmes à l'initiative de la création de ces centres et leurs confrères qui les ont aidés dans l'équipement, ainsi que les infirmières intervenant dans ces centres notamment celles de la clinique de Navarre pour le CMA de Pau

- les mairies et communautés des communes

- les cabinets et cliniques vétérinaires (Morlaas, Idron, Arzacq, Ger, Bénéjacq)

- de nombreux cabinets de dentistes des différentes communes

- les pharmacies notamment le groupe Pharma64 regroupant une 20aine de pharmacies

- prestataire d'oxygène à domicile (Isis)

- laboratoires d'analyses médicales, BioPyrenees, Sealab...

- collèges et lycées (Jeanne d'Albret, Clermont, Ste Ursule, collège de Morlaas et Lycée Hôtelier, Louis Barthou...)

- entreprises et commerces: Alter Isolation, Arkema, Arysta Lifescience, Auchan, Boiron, BricoMarché, Bureau Veritas, Academie Carole David, Carrefour Lescar, Castorama, Chimex, CPP Décoration, Colas, 2CS Lescar, Eiffage, Pierre Fabre, Fromagerie des Chaumes, Galerie Lafayette, Geribat, Interénergie, Intermarché Morlaas, Leclerc Pau Université, Navarre peinture, les tatoueurs, Super U, Telamiante, de nombreux garagistes et concessionnaires (AD Blanchardet, Audi, Camdeborde, Renault, Speedy, Toulou, Volvo,

- le collectif Béarn Visières Solidaires

- des couturières bénévoles

- PRISSM ( service de manteau travail inter entreprises de Pau)

- le Lion's club

- le dispositif départemental Présence Médicale 64 dont la mission première est d'aider à l'installation des médecins généralistes dans les zones sous-dotées en présence médicale, qui nous a apporté son soutien logistique notamment pour contacter la chambre des métiers, la fédération du bâtiment etc.

- de nombreux particuliers qui se sont manifestés et les patients de chaque secteur, que nous remercions chaleureusement"