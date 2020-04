Coronavirus : les centres de tri confrontés aux déchets du COVID-19

"Arrêtez de jeter vos masques et vos gants usagés pour vous protéger du COVID-19 dans la poubelle de tri sélectif". C'est un cri unanime, un cri d'alarme, lancé par tous les acteurs du tri sélectif. Tous les déchets de cette poubelle particulière se retrouvent sur les chaînes de tri, et c'est aux agents, à la main, de les trier. Ils sont une vingtaine à se relayer à Nîmes Valrena, chemin du Mas de Cheylon, centre de tri du Sitom Sud Gard qui trie les déchets d'environ 80 communes dont Nîmes. Et ces déchets, possiblement contagieux, n'ont rien à faire là, au milieu des emballages en carton, en plastique ou métalliques qui, eux, sont ensuite recyclés.

Masques, gants et mouchoirs dans un sac plastique fermé

Jeter les gants et masques usagés, comme les mouchoirs, à la poubelle de tri, c'est faire prendre des risques à ces agents de tri. Des agents bien sûr protégés, des mesures renforcées depuis l'apparition de l'épidémie, mais il faut au maximum limiter les risques. Ces déchets doivent être mis dans un sac plastique fermé, un sac gardé à la maison durant 24 heures, et ensuite seulement mis à la poubelle, dans la poubelle générale, celle des ordures ménagères, direction l'incinérateur.

Risque de fermeture

Les agents des centres de tri notent la présence de plus en plus importante de ces déchets, les responsables font état d'un niveau de stress de plus en plus fort parmi les employés. En début de semaine, 41% des centres de tri sélectif étaient fermés en France, en partie à cause de cette menace. Dans le sud de la France, moins touché, généralement ces centre de tri fonctionnent encore. C'est donc à nous, à chaque citoyen d'agir pour les maintenir ouverts. Car s'ils s'arrêtent, c'est aussi la chaîne de la collecte qui sera arrêtée.

Conduite à tenir avec les gants, masques et mouchoirs usagés - Sud Rhône Environnement