Même si vous avez plus de 75 ans, il est quasiment impossible de se faire vacciner avant le mois de mars. Il y a eu de nombreux dysfonctionnements dans l'organisation des vaccinations.

Coronavirus : les centres de vaccination dépassés par la demande, on ne peut plus s'inscrire

Dès l'annonce de l'ouverture de la vaccination aux plus de 75 ans et aux personnes avec des pathologies lourdes, hors Ehpad, les plateformes de réservations par téléphone ou internet ont été prises d'assaut. Par exemple au centre de santé d'Arzacq Arraziguet, le seul en secteur rural en Béarn, il y a eu près de 400 appels dès le premier jour. Le résultat c'est un imbroglio de rendez-vous donnés, puis repoussés. A l'image de ce qui est arrivé à Jean-Claude, qui avait pris rendez-vous à la foire exposition de Pau.

Jean-Claude, après de multiples appels, décroche le mardi 19 janvier, un rendez-vous pour se faire vacciner le 30 janvier. Il a 76 ans, des problèmes cardiaques, pour lui c'est un soulagement, mais de courte durée. Le 22 janvier il trouve un message sur son téléphone : faute de vaccins, son rendez-vous va être reporté à une date ultérieure. Le 23 janvier, un mail cette fois, l'informe que son rendez-vous du 30 janvier à la foire exposition de Pau est confirmé. Jusqu'au 25 janvier dans la nuit où il reçoit deux mails pour lui annoncer le report de sa première injection le 20 mars.

La foire expositions de Pau © Radio France - Jeanne marie Marco

De nombreux rendez-vous ont dû être modifiés : il y a eu des doublons

Jean-Claude n'est pas le seul dans ce cas, il y a eu des doublons entre les prises de rendez-vous par téléphone auprès des centres et sur les sites de réservation par internet, certaines personnes oubliant qu'elles devaient aussi réserver la date de la seconde injection. Le centre de santé d'Arzacq est le seul en secteur rural en Béarn, il a dû gérer près de 400 appels dès le premier jour d'ouverture, et il a fallu réorganiser tous les rendez-vous.

Frédéric Thomas directeur de l'association l'Arribet qui gère le centre de santé d'Arzacq

Nous avions des gens qui n'avaient pas pensé à prendre le rendez-vous pour la seconde injection, d'autres personnes avaient pris rendez-vous à cette même date mais pour leur première injection. Il y en avait bien une cinquantaine.

Pas assez de vaccins pour satisfaire toutes les demandes

Les centres sont surdimensionnés par rapport aux vaccins livrés : 42 doses par semaine pour le centre d'Arzacq, le seul en secteur rural alors qu'il y a eu près de 400 demandes dès le coup d'envoi de la campagne. Pire, une centaine de doses seulement par jour pour le centre de la foire exposition de Pau. Il a fallu diminuer les heures d'ouverture. Résultat dans les centres du Béarn et des Hautes-Pyrénées, il faut désormais patienter jusqu'à fin février début mars pour pouvoir de nouveau prendre rendez-vous. Globalement , au 23 janvier il y avait en stock dans le département des Pyrénées-Atlantiques une dose pour 13 habitants de plus de 75 ans. À noter une exception : le centre de vaccination de Lourdes qui prend encore des rendez-vous même si son calendrier est plein jusqu'au 23 mars, mais c'est réservé aux habitants de Lourdes et des environs immédiats.