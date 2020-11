Coronavirus : Les chasseurs demandent des dérogations au confinement dans la Vienne

Le président de la Fédération des chasseurs de la Vienne, Michel Cuau, lance un cri d'alarme. Si la préfecture n'autorise pas des dérogations au confinement pour les chasseurs, les dégats causés par les sangliers et les cervidés pourraient se chiffrer en centaines de milliers d'euros.

"Laissez-nous chasser !" C'est la demande faite par le président de la Fédération des chasseurs de la Vienne, Michel Cuau, à la préfecture. Une concertation est en cours avec la préfète, Chantal Castelnot, qui doit prendre un arrêté ce vendredi 6 novembre, pour autoriser ou non des dérogations pour les chasseurs. En plein confinement, ils alertent sur les dégats que pourraient causer les populations de sangliers et de cervidés sur les exploitations agricoles. "Une dérogation pour les chasseurs est importante non pas pour leur plaisir personnel mais parce qu'ils ont une mission de service public", souligne Michel Cuau. Car en cas de dégradations relevées par les agriculteurs, la Fédération doit verser des indemnités à la hauteur des dégats causés par ces grands gibiers.

Un impact financier important

Mais pour Michel Cuaut, il est hors de question de payer la facture si les chasseurs du département ne sont pas autorisés à prélever des espèces dans ces populations : "Il paraît inconcevable de demander à une catégorie de personnes d'indemniser des dégats dont ils ne sont pas responsables !" La saison dernière, le montant des indemnités versées aux agriculteurs a été de plus d'un demi million d'euros, montant auquel il faut ajouter les frais d'expertise, proche de 200 000 €.