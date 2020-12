Coronavirus : les chiffres de l'épidémie ne sont pas totalement rassurants en Normandie

Le déconfinement aura-t-il lieu comme prévu le 15 décembre ? On connaitra la réponse ce jeudi soir. Le Premier ministre Jean Castex doit s'exprimer lors d'un point presse. Mais la situation reste fragile en Normandie. Les hospitalisations repartent à la hausse dans l'Orne et l'Eure.

A l'approche des fêtes de fin d'année, tout le monde s'interroge. Le déconfinement aura t-il bien lieu le 15 décembre. C'est la date avancée par le Président de la République lui même lors de son allocution. Emmanuel Macron avait toutefois posé une condition : que le nombre de nouveaux cas par jour soit proche de 5000. Nous en sommes encore loin. Que va décider le gouvernement ? Le Premier ministre Jean Castex lèvera le voile ce jeudi soir à 18h lors d'un point presse.

En Normandie, la situation reste assez fragile comme dans de nombreuses régions. Si le nombre d'hospitalisations et de patients en réanimation est globalement en baisse, ce n'est pas le cas dans tous les départements.

Hospitalisations en hausse dans l'Orne et dans l'Eure

Dans notre région, 1 123 personnes sont actuellement hospitalisées selon les chiffres de Santé Publique France au mercredi 9 décembre, soit 63 de moins en une semaine. Mais le nombre d'hospitalisations est en hausse dans l'Orne. On compte 31 hospitalisations de plus en une semaine. C'est aussi le cas dans l'Eure, mais dans une moindre mesure, avec cinq hospitalisations supplémentaires en une semaine.

84 patients sont en réanimation en Normandie, soit 20 de moins qu'il y a sept jours. Leur nombre diminue surtout en Seine-Maritime. On peut parler de pallier dans les quatre autres départements de la région.

Le taux d'incidence en hausse dans le Calvados et l'Eure

Le nombre de contaminations continue de baisser à l'échelle de la Normandie. Le taux d'incidence est de 73,2 cas pour 100 000 habitants au dimanche 6 décembre contre 78,4 une semaine plus tôt. Rappelons que le seuil d'alerte a été fixé à 50 cas pour 100 000 habitants par les autorités sanitaires.

Mais en regardant les chiffres département par département, on observe une hausse dans le Calvados où le taux d'incidence passe de 54,7 à 59,3 cas pour 100 000 habitants en une semaine. Progression aussi dans l'Eure. Le taux d'incidence s'établit à 92,9 cas pour 100 000 habitants au lieu de 84,4 une semaine plus tôt. En revanche, le taux d'incidence est en baisse dans la Manche, l'Orne et la Seine-Maritime.