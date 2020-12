Coronavirus : les chiffres de l'épidémie sont inquiétants dans les Hauts-de-France

Tout le monde espère un déconfinement le 15 décembre à l'approche de Noël. C'est la date qui avait été avancée par le Président de la République lors de son allocution. Emmanuel Macron avait posé une condition : que le nombre de nouveaux cas par jour soit proche de 5000. On en est loin aujourd'hui. Que va décider le gouvernement ? On sera fixé ce jeudi soir. Le Premier ministre Jean Castex tient un point presse à 18h.

Dans les Hauts-de-France, la situation n'est pas meilleure. Si le nombre d'hospitalisations et de patients en réanimation est globalement en baisse, ce n'est pas le cas dans la Somme et dans l'Aisne où il est en hausse.

Hospitalisations en hausse dans la Somme et l'Aisne

Selon les chiffres de Santé Publique France, 2 550 personnes sont hospitalisées dans la région au mercredi 9 décembre, soit 126 de moins en une semaine. Dans la Somme, on a enregistré pendant cette même période 30 hospitalisations de plus. Dans l'Aisne, 17 malades ont été hospitalisés depuis une semaine.

303 patients sont en réanimation dans les Hauts-de-France, soit 47 de moins qu'il y a sept jours. Et c'est surtout dans le Nord que cette baisse s'observe. Dans les autres départements, on parle plutôt de stabilité. Dans l'Aisne, on compte trois cas de réanimation en plus depuis une semaine.

Le taux d'incidence augmente

Le nombre de contaminations repart à la hausse dans les Hauts-de-France. Le taux d'incidence est de 115 cas pour 100 000 habitants au dimanche 6 décembre contre 111,2 une semaine plus tôt. Rappelons que le seuil d'alerte a été fixé à 50 cas pour 100 000 habitants par les autorités sanitaires.

C'est dans l'Aisne que la hausse est la plus forte avec 133,8 cas pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence était de 109,7 une semaine plus tôt. Dans le Nord, le taux d'incidence passe de 120,2 à 121,5. Il atteint désormais 122,2 dans le Pas-de-Calais contre 116,6 la semaine dernière. Dans la Somme, on compte désormais 83 cas pour 100 000 habitants au lieu de 80,7 il y a sept jours. En revanche, dans l'Oise, le taux d'incidence baisse. Il descend de 95,5 à 92,4.