Coronavirus : les cinémas strasbourgeois se préparent à la réouverture avec quelques surprises

A Strasbourg, après six mois de fermeture, les cinémas sont impatients de rouvrir le 19 mai prochain. Travaux, sélection des films, nouveautés : quelques surprises attendent les premiers spectateurs.

Après six mois de fermeture, l'heure est à l'organisation pour les cinémas strasbourgeois ! Leur réouverture est prévue pour le 19 mai prochain si les conditions sanitaires sont réunies. Dans un premier temps, les salles ne pourront être remplies qu'à 35% de leur capacité d'accueil, mais les gérants n'ont qu'une impatience : voir les premiers spectateurs. Avec quelques surprises au menu.

Des purificateurs d'air à l'Odyssée

C'est une première dans un cinéma strasbourgeois : 7 purificateurs d'air, les mêmes que ceux installés début mars dans une cantine d'Illkirch-Graffenstaden, vont venir renforcer le protocole sanitaire déjà en place au cinéma de l'Odyssée, avant fermeture : "C'est un investissement conséquent", précise Faruk Gunaltay le directeur-programmateur du cinéma, "mais la sécurité de nos spectateurs est notre priorité." Coût total estimé : 25.000 euros.

La mythique salle du cinéma l'Odyssée © Radio France - Marie Maheux

Ces purificateurs filtrent l'air d'une pièce six fois par heure, et ne tuent pas le virus mais leur filtre est certifié H14 c'est à dire qu'il est apte à capturer les particules de coronavirus : "Il y en aura cinq dans la grande salle, un dans la petite et un mobile qui passera de l'entrée aux pièces où seront proposés les projections-débats, selon les besoins", explique Faruk Gunaltay.

En attendant la réouverture, on s'attelle aux derniers menus travaux à l'Odyssée en même temps que la sélection des prochains films : le premier cycle s'intitulera "Aimer, rêver, rire pleurer : la vie au cinéma". A point nommé pour la reprise.

Le Vox continue sa rénovation

Devant les rangées de sièges rouges de la grande salle du cinéma Vox, René Letzgus, directeur, s'émerveille : "On plane, c'est une délicieuse euphorie parce que l'on sait maintenant que l'on va réouvrir le 19." Dans certaines salles où les fauteuils ont été changés, tout n'est pas encore terminé : "certains matériaux sont en rupture mais nous seront prêt."

Des fauteuils désormais numérotés pour faire respecter plus facilement la distanciation physique : "Les personnes auront une place attitrée, évidemment les familles et conjoins seront toujours les uns à copié des autres", explique René Letzgus.

L'entrée du cinéma Vox refait à neuf © Radio France - Marie Maheux

Ce qui inquiète plus le directeur du Vox, ce sont ces centaines de films qu'il va falloir parcourir : "Nous aurons des reprises et des nouveautés évidemment, mais il va falloir faire une sélection drastique." Une chose est sûre : la programmation s'annonce riche est variée.

Rassurer les spectateurs avant tout

Pour Stéphane Libs, gérant des cinémas Star à Strasbourg : "Commencer doucement, avec une jauge à 35%, ça me parait normal. Il faut rassurer les gens, notre protocole sanitaire est très sécuritaire, précis. Donc on ne va pas commencer par faire du 100% dès le 19 mai et c'est bien comme ça." Le gérant se réjouit lui aussi de retrouver très bientôt le public.