Coronavirus : les clubs franciliens vont devoir faire face à la fermeture des salles de sport et des gymnases

Les gymnases et les salles de sport à Paris et en petite couronne vont fermer dès samedi. L'annonce a été faite mercredi soir par le ministre de la Santé. Ces nouvelles mesures doivent permettre de ralentir la progression du coronavirus.

La nouvelle est tombée mercredi soir. La capitale et les départements de la petite couronne sont désormais classés en zone d'alerte renforcée. Cela conduit à la mise en place de nouvelles mesures plus strictes. Les bars, cafés et brasseries sont en première ligne avec, entre autres, l'obligation de fermer au plus tard à 22h00.

Le monde sportif n'a pas été épargné. Le ministre de la Santé a annoncé que les salles de sport et les gymnases seront fermés dès samedi. C'est un coup dur pour les clubs.

Pierre Rabadan a réagi sur France Bleu Paris. L'adjoint aux sports à la Mairie de Paris dénonce le manque de concertation qui amène à prendre des décisions pas toujours adaptées. "Ce qu'on regrette un petit peu, c'est d'abord qu'on découvre, quelques heures avant, les prescriptions qui sont faites par le gouvernement et que, parfois, elles ne puissent pas être adaptées. C'est le cas aussi pour la fermeture des gymnases et des salles de sport avec aujourd'hui des clubs qui avaient subi comme tout le monde le confinement qui espéraient dans cette rentrée récupérer ses licenciés et refaire partir l'activité".