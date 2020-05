Coronavirus : les commémorations du 8 mai en mode confiné

Les commémorations du 75e anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie prendront une tournure particulière ce 8 mai 2020. En Franche-Comté comme partout, elles se dérouleront sans public et se limiteront à un dépôt de gerbe et une minute de silence.

Le gouvernement avait annoncé dans un premier temps courant avril qu’une seule cérémonie aurait lieu en France à l’Arc de triomphe à Paris pour commémorer le 8 mai 1945. La décision avait provoqué la colère de certains élus et de certaines associations d'anciens combattants en ce 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Finalement, la consigne est la suivante partout en France : Dans l'ensemble des départements, un rassemblement au monument aux morts de la ville-préfecture est organisé dans "un format restreint", ainsi qu'un dépôt de gerbe dans les différentes communes si les maires le souhaitent, là aussi en « format très restreint et en respectant les mesures de distanciation ». Chacune de ces cérémonies sera fermée au public.

A Besançon par exemple, la commémoration, habituellement rehaussée de la présence d’une fanfare, d’un détachement militaire et de nombreux élus, se déroulera ce vendredi à 10h au monument aux morts des Glacis en la seule présence du préfet du Doubs Joël Mathurin, du maire de Besançon Jean-Louis Fousseret, et d’un seul militaire : le général Frédéric Blachon, commandant la première division qui a son quartier général à Besançon.

Les habitants appelés à pavoiser leurs maisons pour le 8 mai

De nombreuses communes franc-comtoises prévoient d’organiser un dépôt de gerbe en petit comité, cinq personnes maximum, souvent le maire et un ou deux élus, et un représentant des anciens combattants. Par exemple aux Rousses ou à Champagnole dans le Jura, à St Sauveur, à Lure en Haute-Saône, au Russey, à Levier ou à Epeugney dans le Doubs. D’autres ont préféré annuler la cérémonie, c’est le cas à Maîche, où le maire Régis Ligier propose aux habitants « de prendre un temps de recueillement et de communion à 11h30 ce vendredi 8 mai, chacun chez nous, mais tous ensemble ». "Afin de manifester leur participation à cette journée nationale", le Président de la République demande "aux Françaises et aux Français qui le souhaitent de pavoiser leur maison, leur balcon ou leur fenêtre aux couleurs nationales".

« On regrette énormément la situation » explique Jean-Claude Rebière, le délégué général du Souvenir Français dans le Doubs, « on avait prévu qu’il y ait quand même quelques porte-drapeaux qui se tiennent bien sûr à distance des autres personnes, mais les maires qu’on a contacté préfèrent faire ça seuls dans leur coin ». « C’est sûr que ça va faire pâle figure », ajoute Jean-Claude Rebière, « mais on ne peut pas se permettre de se réunir à 100 personnes et puis dans trois semaines on en aura cinquante de décédées ». Le Souvenir Français espère toutefois que les nombreuses cérémonies qui marquent chaque année à partir de septembre la libération de Besançon et du Doubs pourront se dérouler normalement.