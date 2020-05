Coronavirus : les commerçants de Salies victimes du confinement après les inondations

C'est la double peine pour les commerçants de Salies. Il se remettent à peine des inondations de 2018, qui a noyé tout le centre ancien sous un mètre d’eau en moyenne, qu’ils doivent faire face à cette période de confinement.

Maylis Lété vend des chaussures. Elle est la cinquième génération des "Chaussures Lété". Ce magasin existe depuis 120 ans. Elle s'est relevée non sans mal des inondations. La voilà fermée depuis six semaines en raison du confinement, avec toute la collection printemps/été sur les bras. Elle attend avec impatience le 11 mai, date annoncée de réouverture des commerces ce mardi.

Derrière les thermes, il y a le café des thermes de Rose et Catherine. Mère et fille. Les locaux ont été ravagé par la crue du Saleys qui passe en bas du bistrot. Refait à neuf et donc, fermé depuis 6 semaines maintenant, et au moins jusqu'au 2 juin, comme l'a annoncé le premier ministre ce mardi.

Les journées sont longues. Disons que je m'ennuie, énormément - Rose du café des thermes