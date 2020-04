Coronavirus : les commerces seront fermés de dimanche midi à mardi matin dans le Doubs

"Il faut rester vigilant et continuer notre combat contre la propagation du virus." Le préfet du Doubs, Joël Mathurin, a décidé de prendre un arrêté pour éviter tout relâchement dans le confinement. A partir donc de dimanche 13h, et jusqu'à mardi matin, 6h, les commerces seront fermés dans le département. Seules les boulangeries, les pâtisseries, les pharmacies et les stations-service auront l'autorisation d'ouvrir leurs portes. Une décision prise en concertation avec les élus et les commerçants, a précisé le préfet.

Les cas de Covid 19 en légère baisse, la situation toujours préoccupante

"Notre département reste dans une situation préoccupante", a rappelé le préfet. 81 personnes sont en réanimation dans le Doubs. Un chiffre en légère baisse. Cependant, 199 malades restent hospitalisés. Au total, en Bourgogne-Franche-Comté, plus de 283 patients sont en réanimation. "C'est le moment charnière où il faut tenir", a enjoint Joël Mathurin. Le nombre d'appels au 15 commence enfin à baisser : 135 en moyenne par jour, contre 800 il y a un mois.

Pas de port du masque obligatoire

Le préfet a écarté pour l'instant cette hypothèse : les orientations nationales ne préconisent pas le port du masque.

Pas de couvre-feu

"Je me suis posé la question", a dit le préfet. Il a préféré la fermeture des commerces le soir, de 21h à 6h, pour éviter les attroupements constatés. "La situation est sous contrôle".