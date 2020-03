Coronavirus : les communes du Gard s'organisent

Réunions de crise ce vendredi matin dans pratiquement toutes les communes du département. Après la décision d'Emmanuel Macron de maintenir les élections municipales et de fermer tous les établissements scolaires, il faut s'organiser.

À Nîmes

Quelque 130 agents municipaux volontaires viennent renforcer les équipes mises en place pour garantir le bon déroulement du scrutin ce dimanche.

Tous les équipements recevant des enfants : accueil de loisirs, conservatoire, école des Beaux-Arts ferment dès lundi pour une durée indéterminée. Les centres sociaux restent ouverts au public, mais toutes les activités programmées pour les jeunes publics sont annulés.

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et élémentaires sont maintenus en poste. Ils pourront en fonction de l'évolution de la situation renforcer les équipes travaillant au service des personnes âgées, au CHU et autres services de santé. La ville se tient prête également à mettre à la disposition des personnels de santé mobilisés, un ou deux établissements d'accueil de garde de leurs enfants.

À Beaucaire

Le conservatoire municipal est fermé à partir de lundi jusqu'à nouvel ordre. Même chose pour les centres aérés, y compris pour les vacances de Pâques. Les repas déjà payés par les parents pour les cantines sont reportés sans frais. Même chose pour les paiements déjà effectués pour les centres aérés.

À Pont-Saint-Esprit

Le cinéma, le théâtre et la bibliothèque municipale, l'école de musique, le relais d'assistante maternelle et l'accueil de loisirs sans hébergement sont fermés jusqu'à nouvel ordre à partir de lundi. Toutes les manifestations, prévues dans les salles municipales et ouvertes au public sont interdites.

Les sommes versées pour les cantines, les accueils de loisirs périscolaires et les garderies du soir seront automatiquement recréditées sur les comptes famille.

Les agents ayant des enfants âgés de moins de 16 ans et n'ayant pas de solution de garde sont autorisés à rester à leur domicile pour les garder (un seul parent par foyer), sans perte de salaire. Le télétravail à domicile est mis en place dans la mesure où leurs missions sont compatibles.

À Saint-Gilles

L'Hôtel de ville, la médiathèque, la piscine municipale et le centre communal d'action sociale restent accessibles au public. Leur activité évoluera en fonction des circonstances. Les membres du CCAS prendront contact avec les personnes âgées isolées pour rappeler les numéros d'urgence et les sensibiliser aux "gestes barrière". Le bus des seniors continuera de transporter gratuitement les personnes âgées pour leurs besoins quotidiens. Les mesures d'hygiène sont renforcées à l'occasion des portages de repas.

À Vauvert

La bibliothèque reste ouverte pour permettre en priorité aux enfants qui n'ont pas accès à des ressources pédagogiques à domicile de suivre leur scolarité et aux étudiants de préparer leurs examens. Le système de navette à la demande dédié aux personnes âgées est suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Les agents municipaux des services fermés sont mobilisés pour la mise en place d'un service d'aide aux courses pour les personnes âgées en complément des services existants.

Les personnels de santé, de secours ou de soins, disposant d'une carte professionnelle ou d'une attestation de leur employeur pourront bénéficier d'un accueil pour leurs enfants jusqu'à 12 ans à partir de lundi. Inscriptions au 04.66.88.70.36.

La mairie met également en place un dispositif de mise en relation de familles bénévoles et de familles dans le besoin avec un numéro dédié, le 04.66.88.88.88.