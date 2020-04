Coronavirus : les conjoints à nouveau acceptés en maternité aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc

La règle s'assouplit un peu aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. La réorganisation de la maternité permet désormais aux conjoints d'être présents dans le service, ainsi qu'en salle de naissance, en respectant des consignes de sécurité sanitaire. Ce n'était plus le cas depuis le début de la crise du coronavirus.

Confiné avec la maman

Pendant le séjour en maternité, "l’accompagnant peut désormais être présent aux côtés de la mère et de l’enfant sous réserve qu'il ne rentre pas à domicile" précise mercredi l'établissement dans un communiqué. Le conjoint devra rester confiné avec la maman sans sortir de la chambre et aucune allée et venue ne sera tolérée. Les simples visites restent interdites.

Cet accompagnant pourra également être présent en salle de naissance "sous réserve du respect de règles de sécurité et d’hygiène particulières, et ce dans l’intérêt de la santé de l’enfant et de la mère".

Dans le cas d’une césarienne ou de l’absence d’un accompagnant, l'utilisation de la vidéo pour suivre l'heureux évènement à distance reste proposé "dans la mesure du possible", afin de permettre au couple de vivre en direct ce moment.