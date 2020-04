Coronavirus : les conseils d'experts de Loire-Atlantique pour limiter la diffusion du Covid-19 validés

Une fiche de conseils pratiques pour limiter la diffusion du Covid-19 dans les transports, les commerce alimentaires et les marchés réalisée par des experts de Loire-Atlantique vient d'être validée par l'Agence régionale de santé, et diffusée par la préfecture aux collectivités locales

Un groupe de soutien scientifique comprenant des épidémiologistes et des spécialistes des crises sanitaires, dont le porte-parole est le professeur Lepelletier, chef de service de bactériologie-hygiène au CHU de Nantes, a établi une série de préconisations pour limiter la propagation du coronavirus dans l'espace public, en complément des recommandations gouvernementales. Pour ces experts, les gestes barrières ne sont pas suffisamment expliqués à la population, ou mal compris, et de mauvaises pratiques viennent à être encouragées. Ces conseils pratiques réunis dans une fiche ont été validés par l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, et diffusés auprès des différentes collectivités.

les conseils d'experts pour limiter la diffusion du covid-19 -

Ces conseils portent sur les transports en commun, les commerces alimentaires (moyennes et grandes surfaces, marchés de plein-air) et les services publics. Ils sont à destination à la fois du grand public mais aussi des employeurs et des salariés.