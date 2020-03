Coronavirus : les conseils du chef Toulousain M. Sarran et d'une diététicienne pour bien manger même confinés

Comment ne pas prendre 18 kilos en cette période de confinement où ouvrir le placard et manger un gâteau n'a jamais été aussi tentant ? On a posé la question au chef Michel Sarran, confiné dans son appartement toulousain, et à la diététicienne Florence Duc, qui vit à Cazères. Voilà leurs conseils.

"Retrouver le geste culinaire"

Michel Sarran lui ne prévoit pas de menu particulier mais conseille d'avoir "une alimentation saine et légère, éviter le gras, car on est sédentaires forcés." Il pense aussi que c'est le moment de retrouver "le geste culinaire qui a disparu. Comme on se retrouve tous, ça peut devenir un jeu de cuisinier et mettre de la bonne humeur, avoir un peu de légèreté ! On évite les plats surgelés et on reprend les classiques !" Et par classique il entend "des choses simples comme des soupes de légumes, avec les enfants qui épluchent et coupent ! Et pourquoi pas des petites escalopes milanaises, des omelettes, des crêpes..."

Et la star de l'émission de télé Top Chef l'assure : "cuisiner ce n'est pas si compliqué! Il suffit de franchir le pas et s'y mettre ! Il y a plein de tutoriels sur internet et de livres!"

Il y a aussi un site très bien fait du gouvernement "Manger bouger" avec un onglet intitulé "La fabrique à menus" pour avoir plein d'idées de plats à cuisiner.

Chercher les vitamines

Pour Florence Duc, diététicienne à Cazères, la priorité "est de manger des fruits et des légumes crus, riches en vitamine C car cette vitamine est la meilleure arme contre les virus." Et cette vitamine C se trouve dans les oranges, les pamplemousses, ou les citrons. _"La vitamine D aussi est importante, il y en a dans les oeufs et les abats". _Pour elle, il n'y a pas d'éléments à proscrire, tant qu'on les mange en quantité raisonnables, donc pas question de se priver de chocolat en cette période où il faut éviter la déprime !

Le docteur Marcelle Cazelles, médecin homéopathe et nutritionniste, conseille tout de même plutôt du chocolat en poudre, non sucré. Et pourquoi pas des infusions avec du thym et du romarin ou du jus de citron qui font passer l'envie de grignoter. "Les noix de cajou remontent l'humeur" , assure-t-elle aussi.

Bien boire et bouger

Il ne faut pas oublier par ailleurs de bien s'hydrater avec 1,5 litre d'eau au moins par jour. "Il ne faut pas bloquer les portes de sortie des toxines et aider le reins à bien fonctionner pour lutter contre le virus s'il y a lieu", explique Florence Duc.

Il faut également essayer d'avoir une activité physique d'au moins 30 minutes par jour : on peut monter et descendre les escaliers pendant une demi-heure ou sinon le faire avec un escabeau, ou même marcher sur place plus ou moins vite ! Et puis n'oubliez pas de bien aérer votre domicile en plus de vous aéerer la tête !