Coronavirus : les conseils d'un médecin pour un départ en vacances avec un maximum de sécurité

L'heure des vacances a sonné pour la zone C, les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles. Ce samedi, vous allez peut-être prendre la route ou le train pour prendre l'air, rejoindre de la famille ou des amis. Mais prudence, l'épidémie de coronavirus nous oblige à respecter encore et toujours les gestes barrières. Invité de franceinfo ce samedi, le président du syndicat des médecins généralistes MG France, Jacques Battistoni donne ses conseils pour un départ en vacances en toute sécurité.

Début février, le gouvernement a appelé les Français à la vigilance sur fond de progression des variants plus contagieux du coronavirus.

Garder ses distances, notamment dans les transports

Pour le médecin, "il ne faut pas être trop près de gens". "Les fameuses gouttelettes de vapeur d'eau, qui peuvent être porteuses du virus, sont plus nombreuses quand on est proches des autres", avertit Jacques Battistoni. Son conseil : "Garder un espace minimum avec les autres, y compris dans les transports, c'est mois de risque de se contaminer".

Si vous prenez le train notamment, il faut prendre des précautions. Les gares ont beau être des "lieux aérés et évitent le problème des lieux clos", "plus on est dans un espace confiné, plus il y a de gouttelettes". Le port du masque est donc primordial, quand on se retrouve proche d'autres personnes dans un même espace. Le médecin propose même "d'acheter un masque FFP2 en pharmacie pour bien se protéger".

"Eviter de parler"

A bord du train, "le risque semble plus important qu'en gare", estime Jacques Battistoni, toujours sur franceinfo. Pour éviter de prendre des risques, "il faut éviter de parler, car cela mouille le masque facilement", souligne le médecin, et il rappelle que téléphoner uniquement sur les plateformes entre les wagons est une bonne chose.

Selon le président du syndicat MG France, les distances sont moins bien respectées dans les transports aujourd'hui, par rapport au mois de mai dernier, à la sortir du premier confinement. A cette époque, un siège sur deux était condamné. "Il y a beaucoup plus de places, mais cela s'est fait par la force des choses et par pragmatisme aussi, indique le médecin. Mais les gens respectent quand même les règles et font attention à ne pas être trop près les uns des autres, on est relativement en sécurité".

Les autorités sanitaires nous recommandent toujours de se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle, ou encore éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. La distanciation physique nécessite désormais que l'on reste à au moins deux mètres de son voisin, en l'absence de port du masque.

40% de billets de train vendus en moins

Pour ces vacances de février, la SNCF dit avoir vendu environ 40% de billets en moins. Quelque 2,3 millions de billets TGV inOui, Ouigo et Intercités avaient été vendus vendredi pour les vacances de février, contre quatre millions à la même date en 2019 et 2020.

"Comme l'an dernier et à Noël, nous constatons que les réservations se font de plus en plus en dernière minute. De fait, les ventes s'accélèrent depuis dix jours, et le rythme de vente actuellement est proche de celui de 2019", a indiqué vendredi un porte-parole de la SNCF. Les destinations principales sont les Alpes, la Bretagne et le Sud-Ouest, avec "moins de réservations que d'habitude vers la montagne et davantage vers le littoral".

à lire aussi Les Français partent moins pour ces vacances d'hiver qu'en 2020

Pour rappel, les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits de 18h à 6h sur l’ensemble du territoire métropolitain ,sous peine d’une amende de 135 euros et jusqu’à 3.750 euros en cas de récidive.