Coronavirus : les consignes de sécurité sont-elles respectées dans les bars palois ?

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) Béarn et Soule s'inquiète de certains comportements dans les établissements palois. Elle observe que dans certains bars, les consignes de sécurité (distanciation, port du masque) ne sont pas toujours respectées.

Deux semaines après le rappel à l'ordre de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) Béarn et Soule s'inquiète de voir que les règles sanitaires ne sont pas toujours respectées dans les bars béarnais. "On voit des établissements où le personnel ne porte pas le masque, remarque Lionel Imirizaldu, le vice-président de l'Umih Béarn et Soule, en charge des bars et des discothèques. On perd alors en crédibilité."

Parfois, il y a des accrochages entre les clients et les responsables d'établissements parce que les clients voient que les règles sont plus souples ailleurs.

- Lionel Imirizaldu

"Certains ne respectent pas tout à fait le protocole sanitaire." - Lionel Imirizaldu Copier

Il y aurait donc deux écoles : la souplesse et la fermeté. Au V&B de Bizanos, le gérant Jérémy Dupuy a choisi la seconde option. Pas de masque ? Pas de bière. "Ce qui ne veulent pas le mettre, nous les refusons, explique-t-il. On donne des masques à ceux qui n'en ont pas mais qui acceptent d'en porter dans le bar."

Certains clients ne comprennent pas cette règle stricte. Ils repartent en disant qu'ils ne reviendront plus. Il faut faire avec.

- Jérémy Dupuy

"Sans masque dans la partie bar, c'est niet." - Jérémy Dupuy Copier

Les discothèques dans l'incompréhension

Pendant ce temps, les discothèques n'ont toujours pas le droit de rouvrir. Les discussions sont reportées à septembre. Les quelques 1.500 établissements français, dont les 11 discothèques en Béarn et Soule, sont parfois dans des situations financières difficiles. L'attente est longue. "On est dans l'incompréhension", reconnaît Bruno Garcia, le gérant du Connemara, dans le centre-ville palois.

Dans certains bars, il n'y a pas de distanciation sociale, le personnel ne porte pas toujours le masque. Mais les discothèques ne peuvent pas rouvrir.

- Bruno Garcia

"C'est du grand n'importe quoi !" - Bruno Garcia Copier

Le gérant du Connemara estime que les discothèques ont les moyens d'assurer la sécurité sanitaire. "On a des agents de sécurité. On mettrait du gel hydroalcoolique à l'entrée. On a des systèmes de renouvellement d'air, ça fait partie de nos réglementations habituelles." Mais pour l'heure, les boîtes de nuit n'ont d'autre choix que d'attendre.