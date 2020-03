Coronavirus : les cours à distance ce n'est pas si simple

C'est la mesure la plus spectaculaire prise pour lutter contre le coranavirus. A partir de lundi, toutes les crèches, les écoles et les universités seront fermées en France. 12 millions d'élèves et 1.5 million d'étudiants sont concernés. En Sarthe, ce sont 105 000 élèves qui vont rester chez eux. " Sur les aspects techniques, matériels, on est dans le flou total" dit Julien Cristofoli, le co-secrétaire du SNUIPP de la Sarthe, le syndicat majoritaire chez les enseignants du premier degré. " Les enseignants ne savent même pas s'ils doivent se rendre dans les écoles lundi par exemple". Cette fermeture des classes va durer au moins jusqu'aux vacances du mois d'avril affirme ce matin sur France Inter Jean Michel Blanquer. Le ministre de l'éducation nationale rappelle aussi que ce ne sera pas des vacances, ni pour les profs, ni pour les élèves. Des cours sur internet seront disponibles pour assurer la continuité pédagogique. " Ce n'est pas si simple" répond Julien Cristofoli. "On sait que l'on va s'appuyer sur les cours du CNED mais quid d'un afflux de connections en même temps ? Quid de la fracture numérique ? Cela pose plein de question. Il faut un ordinateur, une bonne connection, une webcam, un micro, une imprimante [pour participer à une classe virtuelle]". Pour le syndicaliste, la pédagogie se fait en classe avec les enseignants. " On n'apprend pas tout seul. L'important est d'être en sécurité chez soi. De ne pas propager le virus et après de proposer à ses enfants de ne pas s'ennuyer. La cuisine par exemple est un excellent moyen de faire de la lecture et des activités intéressantes. L'école, c'est à l'école".

Julien Cristofoli, co-secrétaire du SNUIPP de la Sarthe Copier

Il faut dédramatiser et expliquer cette décision auprès des enfants

Comment parler de cette mesure exceptionnelle aux enfants ? Arnaud Bobet est psychologue en Sarthe et pour lui. "Il faut dédramatiser les choses et ne pas ajouter de la psychose à la psychose. Il faut rappeler ce qu'est un virus et expliquer pourquoi ces mesures sont prises ? Elles le sont pour les protéger. Les enfants ont un imaginaire assez débordant, surtout les moins de 8 ans. Ils peuvent avoir des peurs infantiles". Arnaud Bobet conseille aussi aux parents d'expliquer aux enfants que l'organisation familiale va être perturbée pendant quelques semaines mais que ce n'est pas des vacances. Il faut aussi aménager des temps de travail avec eux. Sa crainte : que certains enfants, les plus jeunes, soient parfois livrés à eux mêmes. "Que les grands gardent les plus jeunes, ça va bien une journée, deux voire une semaine mais pas à long terme".