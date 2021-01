Coronavirus : les cours de cuisine en ligne du chef Clément à Pertuis font un carton

Quand le chef Clément a lancé son site visiochef.com en avril dernier pour proposer des cours de cuisine en ligne, il était loin de se douter que ça allait rencontrer un tel succès. Au départ spécialisé dans les ateliers à domicile, ce jeune formateur de Pertuis, a développé son activité sur internet avec une formule en vidéo ou en direct en visioconférence.

Des cours de cuisine en visio pour les salariés en télétravail

Clément Tomasella alias "chef Clément" organise des cours particuliers mais aussi des cours demandés par des entreprises pour leurs salariés. Le cours de cuisine par webcam se fait comme en atelier collectif, sauf qu’il est entièrement privé. Pendant la durée de son choix, vous réalisez les mêmes recettes que le chef. Il vous guide et vous montre les différentes étapes, gestes et techniques par webcam, puis c'est à vous de les reproduire en direct.

Finalement les ateliers pour les salariés d’entreprises représentent 70% de l’activité du chef Clément : "ça a cartonné sur le mois de décembre avec plus d'une quarantaine de cours en ligne. J'ai pu donner des cours de cuisine pour des groupes allant de cinq à 300 personnes !".

"J'ai réussi à garder la convivialité de mes cours à domicile dans mes cours en visioconférence, on passe de bons moments" - Chef Clément

La philosophie de ce jeune chef est bien de garder la convivialité qu’il peut avoir dans les cours à domicile : "On passe vraiment de bons moments, on rigole, c'est vraiment mon approche de la cuisine. Quand vous avez une équipe de 20 personnes et qu'il y en a qui sont en famille et qui oublient de couper leur micro, ça peut-être drôle", sourit-il.

Sur le site visiochef.com, vous pouvez choisir la formule que vous souhaitez. Apprendre à faire des macarons, des sushis, des choux, c’est à la carte. Vous avez aussi la possibilité d'offrir un bon cadeau, les cours sont à partir de 25 euros. Choisissez le montant de votre choix et le bénéficiaire aura deux ans pour utiliser le solde de sa carte cadeau.