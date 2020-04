Coronavirus : les coursiers solidaires du Vaucluse pédalent pour faire les courses des personnes âgées

Le confinement imposé pour tous suscite de nombreuses initiatives pour venir en aide aux plus fragiles. En Vaucluse, Alexandre Mouratille a décidé de monter un collectif baptisé "Coursiers solidaires du Vaucluse", sur le même modèle que celui créé à Annecy. L'idée est simple : proposer aux personnes vulnérables et isolées des solutions d’entraide, notamment d’aller faire leurs courses à leur place, et bénévolement bien sûr.

Courses alimentaires et médicaments livrés à domicile

Les "coursiers solidaires du Vaucluse" font les courses alimentaires, vont à la pharmacie, ils peuvent même aller chercher les journaux et livrent à domicile. "Nous déposons tout devant la porte de la personne pour éviter les contacts", explique Alexandre Mouratille. Cet habitant d'Entraigues-sur-la-Sorgue en est au début du démarchage pour faire connaitre le collectif autour de lui. Il a créé une page Facebook avec une carte où on peut localiser le cycliste bénévole le plus proche de chez soi. Pour l'instant, ils sont cinq à avoir proposé leurs services, sur Courthézon, Avignon, Montfavet, et Orange.

Alexandre Mouratille s'est aussi rapproché de la mairie et de l'EHPAD de sa commune pour pouvoir mieux toucher les personnes âgées. Il va distribuer aussi des affichettes dans les commerces de première nécessité susceptibles d'être intéressés. "Le commerçant qui tient la presse près de chez moi est très intéressé, car il a des besoins, certains de ses clients ne viennent plus parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer", indique-t-il

Devenir ou trouver son coursier solidaire

Si vous souhaitez vous aussi donner un peu de votre temps et devenir coursier solidaire, pas besoin de beaucoup d’équipements : il vous faut un vélo et des sacoches ou un sac à dos. Si vous êtes volontaire, il vous suffit d’envoyer un mail à coursiersduvaucluse@gmail.com ou de vous rendre sur la page Facebook.

Et si vous souhaitez bénéficier des services de ces bénévoles, vous pouvez les localiser sur la carte ci-dessous où figurent leurs prénoms et leurs numéros de téléphone.