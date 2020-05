Coronavirus : ces couturières professionnelles bretonnes ne veulent plus travailler bénévolement

Les couturières professionnelles ne veulent plus continuer à travailler sans être payées, comme certaines le font depuis plusieurs semaines pour fabriquer des masques et des blouses en tissu. Une pétition en ligne a recueilli près de 10.000 signatures en quelques jours, dont celle de Catherine.

"On se sent oubliées"

Elle est couturière indépendante, installée à Plounéour-Trez dans le Finistère. Elle a participé à la confection de milliers de masques via le groupe Facebook Solidarité coronavirus Bretagne. Mais comme beaucoup de ses collègues bretonnes, après des semaines de bénévolat, elle a besoin d'avoir des commandes rémunérées.

"On l'a fait bénévolement, avec plaisir, et il fallait le faire y'a pas de souci. Mais ça engage du matériel, du temps, de la fatigue, de l'usure des machines ... Il est temps que ça serve à quelque chose. On a tous des charges à payer et on n'a aucune aide. On se sent oubliées."

Des grosses structures font appel à elles

Et les couturières comme Catherine acceptent d'autant moins de coudre gratuitement quand c'est pour des structures importantes. "Maintenant, on reçoit même des demandes de l'Armée, de la Sous-préfecture ou d'autres grosses structures comme l'association Don Bosco. Ils nous demandent des centaines de masques. Et là, on dit non. Personne ne viendra nous donner des sous pour payer nos charges."