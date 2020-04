Coronavirus : les crématoriums complètement saturés en Catalogne

La Catalogne durement frappée par l'épidémie de coronavirus a franchi le cap des 3000 morts. L'une des conséquences, c'est la saturation des crématoriums. A Barcelone, les fours fonctionnent jour et nuit, mais c'est insuffisant. Les autorités imposent aux familles des enterrements provisoires.

C'est à Barcelone que la situation est la plus critique. Les employés du principal crématorium de la capitale catalane travaillent désormais en continu. Des corps sont brûlés 24 heures sur 24, mais cela ne suffit pas. La demande a augmenté de 80%. Le délai d'attente pour une crémation dépasse les 10 jours et au vu de la courbe des décès, les familles devront bientôt attendre un mois.

Des enterrements provisoires avant la crémation

Les corps s'entassent dans les morgues qui sont soumises à des conditions sanitaires draconiennes. Les cadavres encore très contagieux doivent être aspergés de javel. La municipalité de Barcelone a déjà averti que bon nombre de victimes vont devoir être enterrées. Elle propose aux familles d'inhumer les corps de manière provisoire et d'envisager ensuite une crémation, une fois que la crise du coronavirus sera terminée. La ville de Barcelone prévoit d'installer un nouveau four d'ici une dizaine de jours et les employés des crématoriums complètement débordés seront bientôt épaulés par des pompiers.

Très forte activité aussi autour de Gérone

Dans les secteurs de la Catalogne, proches de la frontière française autour de Gérone et Figueras, la situation est moins dramatique. Le nombre de morts est un peu moins élevé. Les cinq crématoriums du secteur fonctionnent à plein régime, mais ils arrivent pour le moment à faire face avec un délai de 2 à 3 jours pour brûler les corps.