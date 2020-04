Coronavirus : les cuisines de l'hôtel Molitor à Paris rouvrent pour nourrir soignants et policiers

Fermé depuis le 17 mars suite aux instructions gouvernementales, l’hôtel Molitor, dans le 16e arrondissement de la capitale, rouvre ses cuisines pour soutenir les équipes de réanimation chirurgicale de l’Hôpital Saint-Antoine, dans le 12e, avec des repas chauds. "Environ 200 repas par jours sont préparés pour l'hôpital, mais aussi pour la police judiciaire et la police d'Issy-les-Moulineaux", explique Amir Nahai, directeur général du groupe Accord, en charge de la restauration.

Des menus chics et équilibrés

Les menus ont de quoi apporter un peu de réconfort aux soignants et aux policiers. "Poke bawl de saumon en entrée, cuisse de pintade avec son risotto d'asperges vertes en plat principal et un fabuleux baba au rhum pour ce mercredi. Des cartes gourmandes et équilibrées tous les midis pendant toute la durée de la crise", précise-t-il.

En cette période d'épidémie de Coronavirus, le groupe Accor, propriétaire de l'hôtel Molitor, héberge aussi dans ses hôtels des sans-abris ainsi que des soignants pour les rapprocher de leurs hôpitaux et depuis peu aussi des femmes victimes de violences conjugales.