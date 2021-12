Coronavirus : les cuisinières d'une école de Dordogne positives, les élus servent à la cantine

Elle a troqué son écharpe de maire contre une charlotte. Françoise Decarpentrie, élue de Négrondes, s'active pour servir tous les enfants de la cantine. Habillée de la tête au pied, elle a l'air d'être une professionnelle et pourtant, elle ne fait ça que depuis quelques jours. "Le premier jour, j'avais oublié la charlotte, je n'ai pas l'habitude !" sourit-elle, un plat à la main. Les élus ont été obligés de prendre le relais des cuisinières, positives au covid. Après deux cas chez les soixante élèves, trois agents périscolaire de l'école élémentaire sont contaminés : les deux cuisinières de la cantine et une auxiliaire de maternelle. Dans les écoles partout en France, les cas de covid se multiplient. En Dordogne, on compte 977 enfants positifs pour 100.000, bien au-dessus de la moyenne nationale (860 cas pour 100.000). Pour éviter de fermer toute l'école faute de cantine, les élus ont préféré s'organiser et la solidarité s'est mise en place.

Trois agents périscolaires positifs au covid

Les repas arrivent tout droit de l'Ehpad d'à côté. Ils sont réchauffés et servis par la maire de Négrondes et l'adjointe à l'éducation, Annie Sees. Des élues des communes voisines à Vaunac et Lempzours viennent aussi aider sur le temps de la cantine ou de la garderie, après l'école. Un élu accompagne aussi chaque matin et chaque soir le trajet en car scolaire pour remplacer l'auxiliaire absente. Une entreprise privée a même été sollicitée pour remplacer l'aide ménagère, également contaminée la semaine dernière.

Nettoyer les tables, désinfecter les tables, c'est sportif !

"C'est stressant parce que si on fait une bêtise les enfants le remarquent vite", rigole Annie Sees, en enfournant un plat de pâtes. Retraitée, l'élue est là de 11h à 15h tous les jours pour enchaîner les trois services et faire le ménage. "Nettoyer les tables, désinfecter les tables, c'est sportif !" assure-t-elle. Pour la maire, il était essentiel de tout faire pour éviter de fermer l'école : "pour les parents qui travaillent, pour les enseignants, c'est important d'assurer la continuité pédagogique. S'il faut continuer la semaine prochaine on le fera mais je crois qu'on va terminer sur les genoux !" concluent les deux élus dans un éclat de rire.