Coronavirus : les dates-clés de l'épidémie en France

Alors que l'épidémie de coronavirus a repris sa progression ces dernières semaines en France, France Bleu revient, avec l'AFP, sur les grandes étapes de l'épidémie dans notre pays. Du premier décès en février au passage du million de cas vendredi, voici quelques dates-clés de la pandémie en France.

15 février : premier mort

Le premier décès officiel hors d'Asie depuis fin décembre 2019, est signalé le 15 février 2020 en France. Un touriste chinois de 80 ans est en effet mort à Paris du Covid-19, à l'hôpital Bichat.

Quinze jours auparavant, Paris et Bordeaux avaient enregistré les quatre premiers cas officiels en Europe, tous originaires de Chine ou y ayant séjourné. Le 16 février, Olivier Véran succède à Agnès Buzyn, candidate LREM à la mairie de Paris, comme ministre de la Santé.

29 février : premières restrictions

Le 29 février, la France franchit le cap des 100 cas. Les rassemblements de plus de 5.000 personnes sont interdits. Les masques et gels hydroalcooliques sont eux réquisitionnés.

Le Premier ministre Edouard Philippe annonce le samedi 14 mars la fermeture de tous les lieux recevant du public. Les restaurants, bars et cinémas baissent donc le rideau. Les crèches, écoles et universités font de même deux jours plus tard. Mais le 15, le premier tour des élections municipales est cependant maintenu.

17 mars : confinement

A midi le 17 mars, la France s'arrête. Une attestation pour chaque déplacement, une amende en cas d'infraction et 100.000 policiers et gendarmes mobilisés pour contrôler : la France entre officiellement en confinement. Le second tour des municipales est reporté, les réformes, notamment celle sur les retraites, sont suspendues.

La situation se tend de plus en plus, les hôpitaux de l'Est et de l'Ile-de-France sont débordés. Certains patients sont évacués dans les régions moins touchées, notamment dans l'ouest du pays. Et le 7 avril, le seuil des 10.000 morts est franchi.

Le PIB chute de plus de 5% au premier trimestre. Un plan d'urgence de 100 milliards d'euros est annoncé pour les entreprises.

11 mai : déconfinement

Après huit semaines de confinement, les Français peuvent peu à peu ressortir de chez eux. Les mariages et cérémonies diverses restent interdites, exceptées les cérémonies funéraires. D'une manière générale, les rassemblements de plus de dix personnes ne sont pas autorisés.

Le gouvernement annonce un plan de soutien de huit milliards d'euros pour le secteur automobile et de 15 milliards d'euros pour l'aéronautique. Le 2 juin, plus de limite pour les déplacements, réouverture d'établissements scolaires, bars et restaurants sur l'essentiel du territoire.

14 juin : la France repasse en "vert"

Un mois après le déconfinement, la France passe au "vert" sauf en Guyane et à Mayotte. Les visites en Ehpad sont de nouveau autorisées. Le 22 juin, les cinémas, centres de vacances et casinos rouvrent. Ecoles et collèges accueillent pour deux semaines les élèves. Les sports collectifs sont de nouveau autorisés.

Le 28 juin a lieu le second tour des élections municipales mais l'abstention atteint un niveau record, de nombreux Français ne se déplacent pas.

Le 13 juillet, après sept semaines de négociations, l'accord sur la revalorisation des salaires des personnels hospitaliers et des Ehpad publics est signé, comprenant une hausse de salaire de 183 euros net mensuels .

Le 14, Emmanuel Macron annonce le principe d'un plan de relance de 100 milliards d'euros, en plus des 460 milliards déjà engagés. Le chef de l'Etat indique aussi que le port du masque sera "obligatoire dans tous les lieux publics clos" à partir du 1er août.

20 août : l'épidémie repart

Fin août, la Direction générale de la Santé avertit que l'épidémie repart à la hausse. Le 1er septembre, le masque est "systématisé" en entreprise et pour les enseignants, collégiens et lycéens.

Les pouvoirs publics tentent de diversifier les types de tests homologués pour désengorger les laboratoires débordés.

23 septembre: "alerte maximale"

Le ministre de la Santé Olivier Véran présente le mercredi 23 septembre une nouvelle carte de la circulation du coronavirus sur le territoire. Aix-Marseille et la Guadeloupe sont placés en "zone d'alerte maximale", synonyme notamment de fermeture des bars et salles de sport.

Dix jours plus tard, le 4 octobre, Paris et sa proche banlieue rejoignent cette catégorie. Le 10, c'est au tour de Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne, d'être en zone d'alerte maximale, puis le 13, de Toulouse et Montpellier.

17 octobre : couvre-feu

Un couvre-feu nocturne, de 21h à 6h, est instauré en Île-de-France et dans huit métropoles ((Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Rouen et Grenoble) à partir du 17 octobre.

Jeudi dernier, le 22, le Premier ministre étend ce couvre-feu à 38 nouveaux départements et à la Polynésie. "La situation est grave" en France, où "la circulation du virus atteint un niveau extrêmement élevé". 46 millions de Français sont désormais concernés.

23 octobre : le cap du million de cas franchit

Vendredi dernier, la France passe la barre du million de cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie. Et samedi, le pays bat un nouveau record de nouvelles contaminations, avec plus de 45.000 nouveaux cas en 24 heures.