Coronavirus : les demandes d'IVG ont diminué de moitié depuis le début du confinement à Quimper

Avec le covid-19 qui réquisitionne un maximum de personnel soignant et les mesures de confinement mises en place, certains professionnels s'inquiètent que les interruptions volontaires de grossesse (IVG) ne soient plus assurées en ce moment. Mais à Quimper, il n'y a aucune difficulté particulière assure le centre hospitalier de Cornouaille.

L'établissement quimpérois pratique 650 IVG par an. Mais le nombre de demandes d'avortements a diminué de moitié depuis le début du confinement, avec notamment une IVG chirurgicale par jour au lieu de deux habituellement. Même constat concernant les IVG médicamenteuses avec désormais une demande tous les deux jours à l'hôpital de Quimper. Plusieurs explications à cette tendance : l'hôpital en cette période de crise qui peut effrayer les femmes enceintes ou encore la séparation des couples qui n'ont pas pu se confiner ensemble.

Les avortements chirurgicaux sont moins pratiqués, avec moins de blocs opératoires disponibles et moins d’anesthésistes. Et l'IVG médicamenteuse, pratique habituellement réalisée à l'hôpital, est développée à la maison en ce moment par le centre IVG quimpérois. Pour l'instant, cinq personnes y ont eu recours.

Pas d'accompagnement psychologique pendant la crise sanitaire

Il n'y a pas non plus d'avortement hors délai depuis le début du confinement. La prise en charge est maintenue dans les 72 heures entre l'appel et la première écoute, et une semaine entre la demande et l'acte.

En revanche, il n'y a, pour l'instant, plus d'accompagnement psychologique, fortement limité pendant cette période de crise sanitaire et réservé à des cas urgents. En attendant, des conseillères, qui intervenaient normalement dans les écoles, sont mobilisées auprès des femmes ayant recours à l'IVG.

En France, le délai de recours à l'avortement chirurgical à l'hôpital est de douze semaines de grossesse, soit quatorze semaines après les dernières règles. Pour une IVG médicamenteuse, le délai est de cinq semaines.