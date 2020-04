DIRECT - Coronavirus : les informations à retenir en Vaucluse ce mercredi 8 avril

Dans le Vaucluse 86 personnes sont hospitalisées et 23 se trouvent en service de réanimation. A ce jour, 85 personnes testées positives, sont de retour chez elle après un séjour à l’hôpital. Depuis le début de l'épidémie, 16 personnes sont décédées dans le département.

12 h28 : La sécurité Routière encourage les candidats au permis de conduire à continuer à s'exercer "sans pour autant prendre le volant ou se rendre dans leur auto-école." Elle invite les candidats à réviser les règles théoriques grâce au livret du code de la route et aux outils en ligne. 120.000 personnes devaient se présenter aux épreuves théoriques du code et de la conduite entre le 16 mars et la fin avril.

11h35: La ville de Bollène commande 15.000 masques en tissu lavables pour équiper sa population. Ils seront livrés le 22 avril prochain et seront distribués à chaque habitant. La municipalité estime que ces masques en tissu ont prouvé leur utilité et leur capacité de protection face au virus. Ils seront lavables et réutilisables jusqu'à la fin de l'épidémie. Ils pourront être conservés pour un éventuel prochain épisode de pandémie mondiale.

11h 25 : Les centres sociaux du département de Vaucluse poursuivent leur activité durant cette période de confinement. Dans les quartiers comme dans les campagnes, ils s’organisent pour maintenir un lien social avec les habitants, et restent disponibles pour les plus vulnérables. Si vous avez des difficultés pour accéder à un service public ou pour occuper vos enfants avec des activités éducatives et de loisirs, ils vous conseillent et vous aiguillent vers des sites en ligne. Un site met en place pour regrouper toutes les infos sur les centres sociaux. Il sera accessible dès jeudi : www.vaucluse-centres-sociaux.fr.

11h : Comme à chaque début de mois, les bureaux de poste connaissent une affluence. De nombreux habitants viennent chercher en liquidités leurs allocations ou salaires car ils ne disposent pas de carte de crédit. Les agences postales font ainsi l’objet d’une surveillance particulière en Vaucluse par la gendarmerie nationale.