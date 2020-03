Coronavirus : les dernières infos en direct du Vaucluse

Retrouvez ici et en temps réel, toutes les informations liées au coronavirus en Vaucluse. Envoyez nous vos infos, soyons solidaires et gagnons cette guerre : ENSEMBLE !

15 h27 : le Conseil départemental continue d'assurer sa mission de protection des mineurs en situation de danger et des adultes vulnérables. Les cas relevant de l'urgence doivent être signalés par téléphone auprès de l'EDeS le plus proche de votre domicile. Tous les contacts sur : www.vaucluse.fr

15 h18 : la ville de Carpentras met en place un portal d'entraide d'urgence entre carpentrassiens. Le site permet de mettre en relation des personnes qui ont besoin d'aide et d'autres qui ont envie d'aider. Plus d'infos sur : www.entraide.carpentras.fr

15 h10 : les horaires d'ouverture des commerces de vente de boissons et de nourriture à emporter sont désormais encadrés en Vaucluse. Ils ne peuvent ouvrir que de 7h à 20h. La mesure s'applique dans toutes les communes du département.

15 h07 : les feux sont interdits sur l'ensemble du Vaucluse rappelle la préfecture : dans et à proximité des espaces forestiers mais aussi dans les jardins, parcs arborés et autres espaces agricoles.

15 h05 : la Mutualité Sociale Agricole garantit le versement de l'ensemble des prestations sans délais supplémentaires. Aucun prélèvement automatique ne sera effectué avant le 31 mars assure la MSA.

15 h04 : 13 bureaux de Poste restent ouverts en Vaucluse. Liste complète sur : www.laposte.fr

15 h01 : la Croix Rouge met en place un système téléphonique d'aide et de soutien aux personnes confinées et en situation d'isolement social : 09.70.28.30.00, disponible 7 jours sur 7 de 8h à 20 heures. Les personnes peuvent appeler pour un soutien psychologique, une livraison de médicaments ou d'aide alimentaire.

14 h57 : l'entreprise Just Bio, le leader français de la distribution en vrac de fruits secs, graines et légumineuses, va faire un don de 2500 sachets de fruits secs aux équipes Covid 19 des hôpitaux de Carpentras et d'Avignon. "Chaque geste compte pour soutenir ces héros anonymes qui sauvent des vies" déclare Franck Bonfils le fondateur de la PME vauclusienne.

14 h49 : les épreuves des examens et des concours nationaux qui n'ont pu se tenir ou qui devaient se tenir dans les prochaines semaines seront reprogrammés à une date ultérieure font savoir les ministères de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'inovation et de l'Education Nationale. Pas d'examens ni de concours "avant la toute fin du mois de mai."

14 h45 : les fêtes religieuses prévues en avril devront se dérouler sans rassemblement. Cela concernera la Semaine Sainte, le week end de Pâques, les fêtes de Pessah (Pâques Juive) et le Ramadan pour les musulmans.

14 h39 : les avocats viennent en aide aux particuliers et aux entreprises. Ils proposent des rendez-vous téléphoniques gratuits (30 mn) sur plusieurs questions : droit de la famille, aides économiques pour les entreprises, aides sociales et droit du travail. Prenez rendez-vous sur : www.avocat.fr

14 h30 : les Trains Express Régionaux et les bus de la Région désormais gratuits pour les soignants sur présentation d'une carte professionnelle ou d'une attestation de l'employeur. Décision prise par Renaud Muselier le président de la Région Provence Alpes Côte d'Azur

14 h26 : les médecins de l'Enclave des Papes lancent un appel aux entreprises fermées pour récupérer des masques, des blouses, des surblouses, des charlottes et des lunettes de protection. Les entreprises et les collectivités peuvent se rapprocher des médecins de ville qui les orienteront.

14 h24 : Villeneuve-lès-Avignon annule le marché hebdomadaire du jeudi matin sur la place Charles David (à compter du 26 mars) et le marché hebdomadaire du samedi matin sur la place Jean Jaurès à compter du samedi 28 mars.

14 h18 : Orizo le réseau des transports du Grand Avignon procède chaque soir au nettoyage des 14 rames de Tram et des 130 bus qui couvrent le territoire. Toutes les zones de contact sont désinfectées.

14 h05 : Villeneuve-lès-Avignon (Gard) se prépare au couvre feu. Il entrera en vigueur ce mercredi à 20h jusqu'à 5 heures, tous les jours et jusqu'à nouvel ordre. Tous les déplacements sont interdits (personnes et véhicules.)

14 h03 : la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue annonce l'annulation des marchés du jeudi et du dimanche en centre-ville ainsi que celle du marché agricole de Petit-Palais. La mesure s'applique jusqu'à nouvel ordre.

13 h57 : La direction régionale de Pôle Emploi met en place un système pour répondre à toutes les questions pratiques des demandeurs d'emploi. Rendez-vous sur : www.pole-emploi.org

13 h55 : le magasin Norauto du Pontet ouvre les portes de son atelier pour les personnels soignants et les employés de distribution. Contacter le directeur Jean Dudos

13 h51 : la mairie de Cabrières d'Avignon à l'écoute des habitants en difficulté (personne à risque, impossibilité de se déplacer etc.) Appelez la mairie au 04.90.76.92.04 de 9h à midi du lundi au vendredi ou par mail ; mairie@cabrieresdavignon.fr

13 h45 : le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat se met à votre écoute. Un numéro de téléphone régional unique pour répondre à toutes vos questions : 09.800.806.00. Un mail si vous êtes artisan en Vaucluse : assistance84@cmar-paca.fr

13 h43 : les cimetières de la ville d'Avignon seront fermés au public à compter de ce mercredi 25 mars. Les obsèques peuvent se dérouler mais en comité très restreint

13 h39 : l'information intéressera tous les sportifs du département : le japon propose le report d'un an des Jeux Olympique de Tokyo

13 h36 : la ville de Carpentras suspend jusqu'à nouvel ordre le marché hebdomadaire du vendredi ainsi que le marché de producteurs qui devait ouvrir le 7 avril.