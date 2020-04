Coronavirus : les Dragons Catalans lancent une cagnotte solidaire

"Jouons solidaires en soutien à l’ensemble des personnels hospitaliers et des cliniques de Perpignan", annonce le club des Dragons qui évolue en Super League de rugby à XIII.

Face à l’urgence de l’épidémie de Covid-19, les Dragons Catalans, par l’intermédiaire de leur Fonds de Dotation, souhaitent s’engager et appellent leurs supporters à se mobiliser.

A l’initiative des joueurs, le Fonds de Dotation des Dragons Catalans lance une collecte de fonds en soutien à l’ensemble des personnels de l’Hôpital et cliniques de Perpignan

Dans un communiqué, le club explique : « En soutenant les équipes hospitalières vous contribuerez au financement de matériel pour l’ensemble des services en lutte contre l’épidémie durant cette période difficile. Merci pour votre solidarité et merci à chacun d’entre vous pour l’aide que vous pourrez nous apporter, à travers votre participation et/ou la plus large diffusion possible du lien de cette collecte par SMS, courriel et à l’ensemble de vos réseaux sociaux. Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous ! Un immense merci à tous ! Le Centre Hospitalier de Perpignan »

Les fonds de cette collecte « Jouons solidaires » seront intégralement reversés à l’hôpital et aux cliniques de Perpignan au fur et à mesure des dons récoltés.

À l’issue de cette collecte, le club attribuera par tirage au sort parmi tous les généreux donateurs plusieurs lots (maillots dédicacés et d'autres objets à l'effigie du club).