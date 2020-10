Coronavirus : changement des règles pour se faire dépister aux Drives de Pontarlier et Besançon

Face à la reprise de l'épidémie dans le Doubs, et afin d'y apporter la réponse la plus efficace possible, les laboratoires renforcent la priorisation des tests de dépistage dans les Drives. Les règles changent à partir du lundi 26 octobre 2020, pour les Drives de Pontarlier et Besançon.

Il faut absolument une ordonnance pour se faire tester à Pontarlier

Vous ne pouvez vous rendre au Drive de Pontarlier qu'à condition d'avoir une prescription médicale, d'avoir été contacté par l'Assurance maladie ou l'Agence Régionale de Santé, ou d'être un professionnel de santé ou intervenant à domicile.

Les personnes sans prescription médicale, même symptomatiques, ne sont plus acceptées.

À Besançon tout le monde peut venir, mais n'est pas forcément prioritaire

Au Drive de la rue du Dr Mouras à Besançon, certains patient passent en priorité : ceux possédant une prescription médicale, ayant été contactés par l'Assurance maladie ou l'Agence Régionale de Santé, ou encore les professionnels de santé ou intervenants à domicile.

À Besançon, les personnes symptomatiques sans prescription peuvent venir et sont aussi prioritaires.

Une décision prise par l'Agence Régionale de Santé en Bourgogne-Franche-Comté, la ville de Besançon en lien avec les laboratoires LPA et CBM25.

Informations pratiques

Le Drive de Pontarlier se trouve au 4 rue de Bastion , dans les anciens locaux de la Police Municipale. Il est accessible du lundi au vendredi de 8 heures à 17h30, le samedi de 8 heures à midi, sans rendez-vous mais seulement pour les personnes citées ci-dessus.

Le Drive de Besançon se trouve rue du Dr Mouras, à proximité de Micropolis. Il est accessible du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures, et le samedi de 8 heures à 16 heures, sans rendez-vous en priorité pour les profils cités ci-dessus.

Les deux Drives rappellent que si vous avez besoin d'un test avant une opération, il faut vous rendre au laboratoire le plus près de chez vous.