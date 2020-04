Coronavirus : les drôles de questions au centre d'appel des gendarmes des Pyrénées-Atlantiques

Le centre d'appel de la gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques répond à toutes les questions concernant les limitations de circulation et le confinement. Les gendarmes répondent à un numéro dédié à ces questions pour ne pas encombrer les urgences du 17. Il s'agit du 0 800 130 000. Un centre d'appel qui répond à 300 appels par jour. Il n’y a pas de questions idiotes, mais quand même ! Les gendarmes se sont amusés à relever quelques perles.

La meilleure, c’est sans doute cette personne qui demande : "Puis-je faire du travail au noir ?" On ne connait pas la réponse du gendarme mais on l’imagine. Il y a aussi celui qui demande l’autorisation d’aller nourrir des chats dans un champ voisin. Ou celui qui semble n’avoir rien lu ou entendu et qui pose cette question assez vaste : "Que dois-je faire pour ne pas être verbalisé quand je sors ?".

Il y a aussi ce vieux monsieur de 85 ans qui demande : "Je dois aller à la pharmacie à 15 km de chez moi, car je dois me peser." Le gendarme lui répond : "Mais vous n’avez pas de balance chez vous ?" "Si mais quand je me pèse, ça me dit que j'ai perdu 15 kilos en trois semaines !" Là encore, on ne connait pas la réponse du gendarme.

À noter que le centre opérationnel a reçu plus de 1.000 appels les 17 et 18 mars. Des réservistes ont été mobilisés pour répondre à toutes les questions, même les plus étranges.

Le numéro à appeler est le 0800 130 000. Le 17 est à réserver aux situations d’urgence.