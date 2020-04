Coronavirus : "Le regard des gens sur notre métier d'éboueur a changé "

Il est 4h30 du matin environ, Michaël Besnard, Grégory Toussaint et Jérôme Poitevin sont prêts à partir pour leur tournée habituelle de ramassage des ordures ménagères. C'est presque une journée classique sauf qu'en terme de protection il y a bien entendu du changement du au coronavirus précise Michaël Besnard. Il est éboueur depuis douze ans : "Nous portons depuis le confinement un masque obligatoire je tiens d'ailleurs à remercier la ville de Châteauroux et le directeur du site pour ces protections car il n'y à rien à dire. Nous portons sans crise sanitaire des gants mais là nous les changeons beaucoup plus souvent.

Michaël Besnard (agent de collecte) : "On a été touché quand des personnes sur Ardentes nous ont applaudi."

Sinon la veille de notre départ quand nous revenons de tournée nous désinfectons complètement le camion sans oublier les poignées et bien sur l'habitacle de la cabine." Avec de confinement qui dans l'ensemble est plutôt bien respecté, les habitants remplissent d'avantage leurs poubelles. Ils cuisinent beaucoup plus et comme le printemps est là, il y a souvent de grands nettoyages quand il fait beau et par conséquent plus de poubelles devant les immeubles ou les maisons individuelles. Justement c'est devant ces maisons quand les rares habitants sont sortis que les attitudes et les regards ont changé comme l'a noté Michaël Besnard : "On a des mots d'encouragements collés sur les bacs collecteurs et nous avons été touchés quand des personnes sur Ardentes nous ont applaudi. Franchement ça fait chaud au cœur. C'est vrai que ce n'est pas un métier qui est valorisé à la base mais du coup les gens se rendent compte que les éboueurs comme les caissières, des femmes de ménages dans ces moments là ou encore les autres professions, tout le monde est au travail. Du coup notre image change un petit peu." Un peu avant midi les rippers qui effectuent leurs tournées le lundi, mercredi et jeudi sur Châteauroux, le mardi, Clavières et Ardentes et enfin Etrechet et Diors le vendredi rentrent au dépôt.

De petits mots qui font beaucoup de bien...

Entre dix et quinze tonnes de déchets ramassés chaque jour

La différence est notable aussi en terme de nettoyage journalier du véhicule. Il était avant le confinement nettoyé à chaque sortie pour la collecte des déchets humides et maintenant c'est tous les jours. Il est un peu avant midi, Michaël, Grégory et Jérôme ont terminé leur travail de désinfection, la douche est prise. La cohésion est renforcée. Ils savent que leur mission est bouleversée en raison du coronavirus mais ils sont bien protégés. Après une soirée et une nuit assez courte, trop courte, ils sont sur le pont dès le lendemain pour leurs tournées habituelles. Alors ne changez rien, si vous les apercevez faites leur un petit signe d'encouragement ou inscrivez pourquoi pas un mot sur votre poubelle. Ce sera votre façon de leur dire : " Merci ! "