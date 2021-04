Coronavirus : les écoles fermées en avril "ça va être une période galère" pour les parents d'élèves

Les parents d'élèves vont devoir s'adapter en ce mois d'avril confiné. La représentante de la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves en Gironde, Stéphanie Anfray, a prévenu que la période s'annonçait galère il va falloir jongler avec, justement s'occuper de nos enfants et travailler. Parmi les changements par rapport au premier confinement, le gouvernement promet d'aider les familles les plus modestes face aux fermetures de cantines, une bonne nouvelle pour la FCPE 33 : il faut avoir en tête que pour certains enfants, le repas de la restauration entre entre midi et deux, c'est le repas structurés de la journée. Et puis même, c'est un coût supplémentaire pour les familles quand ils ne sont pas à la cantine. Stéphanie Anfray espère que des leçons seront tirées car l'école, comme l'hôpital, mérite selon elle un plan d'envergure avec un investissement humain et dans le matériel