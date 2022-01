Coronavirus : les écoles maternelles et primaires d'Istres équipées de capteurs de CO2

Les petits Istréens connaissent bien le principe : quand le voyant est vert sur le petit boitier installé dans leur classe, tout va bien, quand c'est rouge, on ouvre les fenêtres car il faut aérer. Depuis déjà plusieurs semaines toutes les écoles primaires et maternelles sont équipées des fameux capteurs de CO2 voulus par le gouvernement et la municipalité s'en félicite : "Tout marche très bien. Les enseignants sont satisfaits et les enfants ont très bien compris comment ça fonctionne" souligne l'adjoint élu à l'éducation Pierre Imbert.

Chaque classe est donc dotée d’un boîtier de type "Class’Air" qui mesure en continu, tous les quarts d’heure, la quantité de dioxyde de carbone mais aussi la température, l’hygrométrie et la pression atmosphérique. Il comprend trois voyants : vert quand l’air est bon, orange quand il s’avère utile d’aérer la classe et rouge quand il est nécessaire de renouveler l’air pendant au moins 10 minutes.

"Quand c'est rouge on ouvre toutes les fenêtres pour que le taux de CO2 tombe et ça tombe assez rapidement." - Pierre Imbert

La mairie a investi 47.000 euros pour s'équiper, elle a reçu une subvention de 9.000 euros de la part du gouvernement. La municipalité envisage d'équiper également les crèches et dans tout bâtiment public qui le nécessiterait.