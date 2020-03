Coronavirus : les EHPAD de Bretagne manquent de masques

Dernier établissement touché : la maison de la Briantais à Saint-Malo, où il y a au moins trois cas de Covid-19 et un décès, même si ce dernier n’est peut-être pas lié au virus. Cette semaine, à l'EHPAD Les Petits Pas à Guilers, près de Brest, huit résidents ont été contaminés, et un d'entre eux est décédé.

Pas assez de masques

Mais les établissements bretons manquent de masques, comme ailleurs en France, pour faire face à cette vague de malades qui arrive. "Les masques promis par le ministre de la Santé sont en cours de distribution, à savoir cinq masques par résident et par semaine. Ils viennent alimenter les stocks des établissements, plus ou moins importants. Mais c'est insuffisant, surtout si on entre dans une phase épidémique avec des cas dans un établissement" prévient Bertrand Coignec, le président de la FNADEPA en Bretagne, la fédération des directeurs d'établissements pour personnes âgées.

Le plus fort de la vague est à venir

Malgré la hausse du nombre de résidents contaminés en Bretagne, pour l'instant peu d'établissements sont touchés dans la région d’après Bertrand Coignec. "Dans la plupart des EHPAD il n'y a pas de cas de Covid-19 positif. Mais il y a quelques situations, en particulier dans le Morbihan, le Finistère et en Ille-et-Vilaine aussi. Ça reste minoritaire pour l'instant. L'interdiction des visites limite les risques d'introduction du virus, et nous prenons des mesures de confinement dans les établissements."