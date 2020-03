Coronavirus : les Ehpad s'organisent pour protéger une population vulnérable

Les maisons de retraite s'appuient sur les recommandations de l'Agence Régionale de Santé pour mettre en place des mesures afin d'endiguer la propagation du coronavirus. On installe des bidons de solution hydroalcoolique à l’entrée et dans les couloirs, on désinfecte de manière renforcée des surfaces, des poignées de porte. Le ministère de la santé recommande que les enfants ne soient plus admis dans les établissements pour personnes âgées, car ils peuvent être porteurs sains du virus.

Des ehpad suspendent carrément les visites

Dans un Ehpad privé de Cannes, que nous avons joint, on interdit carrément les visites depuis le début de la semaine. Lorsqu'on demande à venir voir un résident on nous répond que "les portes sont fermées jusqu'à nouvel ordre", même si l'on n'est pas malade et qu'on ne revient pas de zone à risque, on nous propose de nous "passer une infirmière de l'étage au téléphone pour avoir des nouvelles." La direction de l'établissement pour personnes âgées anticipe une aggravation de la situation.

Difficile de ne pas voir ses proches

Elisabeth visite chaque jour sa maman âgée de 100 ans, elle lui donne le goûter. Mais elle ne peut plus entrer depuis le début de la semaine.

"J'ai demandé au cadre infirmier si on pouvait installer une conversation vidéo via un réseau social. Les soignants ont dit à ma mère que j'étais malade, alors que c'est faux, donc elle se fait du souci et ne comprend pas vraiment. Je l'ai eu 3 fois au téléphone. La dernière fois que je l'ai vu dimanche, une femme de ménage portait un masque. Ma maman m'a demandé quand je pourrais revenir, je lui dit peut-être demain ou plus tard elle me répond, c'est long sans toi."

Tous les EHPAD n'interdisent pas les visites mais appellent les familles à la prudence. Dans les quatre EHPAD publics gérés par la ville de Nice les sorties sont supprimées pour le moment, les animateurs extérieurs n'entrent plus. Lauriano Azinheirinha, le directeur général des services de la ville explique qu'il n'est "pas question d'interdire les visites des proches mais si on revient de zone à risque ou qu'on est malade, il faut reporter sa visite. La fièvre des résidents est régulièrement surveillée, on peut donner un masque et du gel hydro-alcoolique aux visiteurs. Le personnel qui rentre d'une zone à risque doit rester en quarantaine et son salaire est maintenu.

Le CCAS de Nice a également repris la liste des 1700 personnes fragiles inscrites pour le plan canicule et les appelle régulièrement pour prendre de leurs nouvelles et leur rappeler les consignes.

Le président de la République visite un ehpad à Paris

"La nation est derrière nos aînés durant cette épidémie, il faut d'abord limiter les visites au maximum", a insisté vendredi Emmanuel Macron, demandant en particulier à ce "que les plus jeunes ne fassent pas partie de ces visites parce que, comme on le sait aujourd'hui, ils transmettent beaucoup de virus". Le président de la République répète que _"la priorité absolue est de protéger les plus fragiles, des personnes qui ont d'autres pathologies"d'une contamination au coronavirus. "Je sais que c'est parfois un crève-coeur"_, a dit Emmanuel Macron en déclinant des "mesures de bon sens à respecter partout sur le territoire".

"Quiconque entre en Ehpad doit prendre cette précaution de se laver les mains au savon, au gel hydro, de ne pas serrer les mains, de ne pas toucher et d'être très vigilant", a-t-il continué. Le chef de l'Etat en a appelé à l'"esprit de responsabilité" de chacun mais aussi à ne pas céder à la "panique" parce que "nous allons affronter cette épidémie dans la durée. Je ne sais pas vous en donner la durée précise mais il y aura plusieurs semaines à coup sûr dans cette situation".