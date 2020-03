Coronavirus : "Les EHPAD sont les grands oubliés de cette pandémie"

La situation dans les EHPAD devient de plus en plus préoccupante en pleine épidémie de Covid-19. À Châteauroux, cinq résidents de l'EHPAD Balsan sont morts en quelques jours. Les personnes âgées sont forcément plus fragiles face à ce coronavirus. Dans un EHPAD de Salbris, 10 personnes sont également décédées, "en lien possible avec le Covid-19".

à lire aussi Châteauroux : cinq décès de résidents liés au coronavirus à l'Ehpad Balsan

Une situation douloureuse à vivre pour les familles des résidents et pour le personnel. "C'est de la colère. Les EHPAD sont les grands oubliés de cette pandémie", estime Régis Barboux, secrétaire de l'union locale CGT de Romorantin, en Loir-et-Cher, et représentant de la Santé en région Centre-Val de Loire. "Le personnel n'a pas toujours de gants et de masques. Les masques arrivent tout doucement, et encore il s'agit souvent que de masques chirurgicaux. On sait très bien que le Covid-19 se répand malheureusement très rapidement", ajoute-t-il.

Dans certains EHPAD, des salariés font remonter des informations sur des stocks insuffisants de matériel de protection : gants, masques, lunettes, blouses ou surblouses.

Un matériel de protection pas toujours suffisant en Centre-Val de Loire

Tout est fait pour limiter la propagation du coronavirus dans les maisons de retraite. Le personnel fait tout son possible. Ce n'est malheureusement pas toujours suffisant. "Les directeurs des établissements sont aussi en manque de moyens. Ils subissent les différentes politiques menées depuis plusieurs gouvernements", déplore Régis Barboux. Lui redoute de nouveaux décès dans les EHPAD de la Région Centre-Val de Loire.

"Le virus ne s'arrête malheureusement pas aux portes des EHPAD"

Dans le point quotidien sur l'épidémie de coronavirus, les autorités sanitaires évoquent seulement les décès en milieu hospitalier. Très peu d'informations filtrent au sujet des EHPAD. "Bien sûr que ça nous choque. Il y a une chape de plomb sur tout ce qui se passe dans les EHPAD. Nos EHPAD sont assez modernes mais ce sont souvent des espaces très confinés au niveau des chambres et des espaces communs. Il faut malheureusement s'attendre à plus de décès dans les prochains jours", conclut Régis Barboux.