Coronavirus : Les éleveurs de toros de combat gardois ne décolèrent pas après les annonces de Carole Delga

Les éleveurs de toros de combat gardois ne décolèrent pas après les annonces de Carole Delga. La présidente de la région Occitanie les a exclus des aides qu'elle a promises aux manadiers de Camargue à savoir 2 500 euros pour une manade et 1 000 euros pour un élevage de toros Camargue. Une discrimination scandaleuse pour le "mundillo", le monde de la tauromachie.

Le toro de combat fait partie intégrante de la Camargue et contribue de la même façon que les autres animaux à l'équilibre si fragile de ce territoire unique au monde.

Le conseiller départemental et futur élu à la tauromachie de Nîmes Laurent Burgoa a adressé un courrier à Carole Delga dans lequel il ne cache pas son amertume : « je suis surpris et agacé. Que le taureau soit camarguais ou espagnol, il permet le maintien de la biodiversité dans nos terres (..). Là on ne parle pas de mise à mort de l’animal, on parle d’élevage »

« Elle (Carole Delga) ne sauve qu’une partie de la Camargue. Un éleveur de taureaux, qu’il soient camarguais ou de combat, doit avoir la même aide. Ça permet une biodiversité grâce à la présence de bétail et le maintien aussi une race de taureau spécifique et unique au monde » , Laurent Burgoa, au micro France Bleu Gard Lozère