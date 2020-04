Une étude réalisée aux Contamines-Montjoie avance que les enfants transmettent peu le coronavirus

Elle a été l'un des premiers "clusters" du coronavirus en France. La station haut-savoyarde des Contamines-Montjoie vient de faire l'objet d'une étude publiée dans la revue scientifique américaine "Clinical Infectious Diseases" et menée en partie par Santé Publique France.

L'étude s'est focalisée sur un enfant

Pour rappel des faits : fin janvier, un Britannique de retour de Singapour rejoint des amis aux Contamines, dont une famille qui réside dans la station. Après des tests, on découvre qu'il est porteur du virus et, est à l'origine de la contamination de douze personnes, dont un enfant de neuf ans. L'étude s'est concentrée sur le cas de l'enfant, porteur du virus sans le savoir et qui a continué à fréquenter trois écoles et un ski-club, avant d'être déclaré positif.

L'enfant a côtoyé 172 personnes... sans les contaminer

Selon les infectiologues et épidémiologistes, l'enfant a été en contact, alors qu'il était malade, avec 172 personnes dont 112 élèves et professeurs, qui ont ensuite été mis en quarantaine par précaution. Malgré cela, il n'a contaminé personne, pas même les deux autres enfants de sa famille. Cela fait donc conclure à l'étude _"_que les enfants pourraient ne pas être une source importante de transmission de ce nouveau virus", suggère ainsi "une dynamique de transmission différente chez les enfants". En revanche, d'autres virus hivernaux comme la grippe ont été détectés chez 64% des "personnes contact" testées.