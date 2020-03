Coronavirus : les enseignants mayennais "exposés à une contamination sans les mesures de protection" selon FO

Force Ouvrière demande plus de masques, de gants, de gels hydroalcooliques pour les enseignants mayennais qui gardent les enfants des personnels soignants dans les écoles.

L’union départementale Force Ouvrière et la section départementale de la Fédération Nationale FO de l’enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle de la Mayenne, ont écrit au préfet de la Mayenne, au directeur académique des services départementaux de l’Éducation Nationale et au directeur de l’Agence Régionales de Santé. Les organisations syndicales s'inquiètent du manque de protection pour les enseignants qui gardent les enfants des personnels hospitaliers dans les écoles.

Cet accueil doit être réalisé dans le strict respect des gestes barrières

"Dans les établissements scolaires, il est demandé aux enseignants volontaires d’accueillir les enfants de soignants. Cet accueil doit être réalisé, selon les directives du ministre de l’Education Nationale, dans le strict respect des gestes barrières et des recommandations sanitaires, comprenant, entre autres, le nettoyage approfondi des locaux et la présence en quantité suffisante de matériel de protection.

Ces personnels, seront exposés à des enfants plus susceptibles que les autres de transmettre le virus au regard de la profession de leurs parents

Or en Mayenne, rares sont les écoles dans lesquelles ce matériel est prévu (masques, gants, gels hydroalcooliques, serviettes à usage unique, voire parfois le savon), alors que ces personnels, seront exposés à des enfants plus susceptibles que les autres de transmettre le virus, au regard de la profession de leurs parents. [...]"

Comment comprendre qu’il n’y en ait pas assez pour le personnel l’Education Nationale, dont les volontaires prennent en charge les enfants des personnels hospitaliers ? À quel moment le matériel de protection sera-t-il disponible à hauteur des besoins pour les personnels ?

Les syndicats estiment que "les personnels vont faire face mais pas sans le matériel adéquat". Force Ouvrière pourrait faire "valoir le droit de retrait des collègues qui seraient exposés à une contamination sans les mesures de protection qui s’imposent".