Coronavirus : les enseignes de bricolage se mettent au Drive pour les urgences

Le confinement n'empêche pas les chauffe-eaux de tomber en panne ou les robinetteries de fuir. Pour répondre à ces besoins, les enseignes de bricolage proposent désormais des drive. Un système de vente garanti zéro contact entre les clients et les vendeurs qui permet aux particuliers et aux artisans de trouver plus de 6 000 produits considérés comme de première nécessité et dépannage. Les 141 enseignes de Leroy Merlin sont ouvertes sur tout le territoire. La marchandise est commandée et payée sur internet pour éviter tout échange d'argent ou de carte bleu sur place. Selon les enseignes, ce sont les clients qui chargent les matériaux dans leurs voitures ou les vendeurs si le client reste dans sa voiture. Les salariés sont tous gantés et masqués.

Une vente en drive pour les urgences en bricolage

Dans le détail, Leroy Merlin vend 6824 références "A titre de comparaison, un magasin offre habituellement entre 45000 et 50000 produits, précise Frédérico Marquès, directeur du magasin Leroy Merlin à Saint Jean de Védas, nous avons des demandes pour des chauffe-eau en panne, des robinetterie qui fuitent, ou encore du chauffage, combustible ou chauffage d'appoint. Après, ce n'est pas l'esprit, les gens continuent à faire un peu de bricolage, donc ils achètent des chevilles ou des vis dont ils ont besoin pour chez eux."

Un service qui se fait sur la base du volontariat, à raison de 20 salariés par magasin, pas plus pour assurer la sécurité des vendeurs face au risque de contamination.

Un service garanti zéro contact sur la base du volontariat

Au magasin Brico Dépôt à Lattes, ils sont 23, "il s'agit de collaborateurs volontaires, explique le directeur Stephane Murais. Ce qui explique d'ailleurs que toutes les enseignes de Brico Dépôt et Castorama, qui font partie du même groupe Kingfisher, ne sont pas ouvertes aujourd'hui. "Nous avons décidé de verser une prime de 1000 euros pour les salariés qui sont volontaires." Le Brico Dépôt Béziers Colombiers est ouvert ainsi que Castorama à Lattes.

Toutes ces enseignes ont également fourni, sous forme de dons, des protections aux médecins, infirmiers et pompiers, aux hôpitaux et aux EHPAD. Des dons qui se sont faits en local.

Des enseignes qui ont fait des dons de masques, gants, combinaisons aux soigants

Brico Dépôt par exemple donne des EPI, des équipements de protection individuelle aux pompiers de l'Hérault. Donc de 2,5 millions de masques, gants, lunettes et combinaisons ont été donnés par l'enseigne.

Même chose pour Leroy Merlin qui a privilégié les dons à proximité. Le magasin de Saint Jean de Védas par exemple a offert une large partie de ses stocks d'avant le confinement à des cabinets de médecin de la comme ainsi qu'à des infirmières, pompiers et au CHU de Montpellier.