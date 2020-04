Coronavirus : les entreprises azuréennes soutenues par un fonds d'urgence

Des patrons inquiets, l'avenir de leur société menacé : le coronavirus pourrait faire de gros dégâts économiques dans les Alpes-Maritimes comme dans le reste du pays. Pour aider ces chefs d'entreprises, les acteurs institutionnels de la Côte d'Azur se sont mobilisés et créent un fonds d'urgence de huit millions d'euros.

"La CCI Nice Côte d’Azur comme référent et gestionnaire du fonds."

Ce fonds est un prêt à taux zéro et peut compléter les autres dispositifs et fonds mis en place par le gouvernement et la Région PACA.

Après une réunion menée par la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d’Azur, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, mais aussi l’ensemble des collectivités du département, il a été décidé de lancer ce fonds d’urgence exceptionnel. La CCI gère ce fond, comme elle l'a fait il y a quelques mois pendant les dernières intempéries qui ont frappé les Alpes-Maritimes.

La CCI Nice-Côte d’Azur, la CMAR PACA et la Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur sont ainsi les référentes pour gérer les demandes.

La répartition du fonds

L'argent de ce fonds est ainsi réparti : cinq millions d'euros pour le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, un million d'euros pour la Métropole Nice-Côte d’Azur, 500.000 euros pour la CCI Nice-Côte d’Azur, la même somme pour la communauté d’agglomération de la Riviera française, 400.000 euros pour la communauté d’agglomération Cannes-Pays de Lérins et également pour la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, enfin 200.000 euros pour la communauté d’agglomération du Pays de Grasse.

Comment toucher cet argent ?

Ce fonds concerne les entreprises situées dans les Alpes-Maritimes avec un chiffre d’affaires de moins de deux millions d’euros et moins de 20 salariés. Les entreprises doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales au 31 décembre 2019. C'est aussi pour les entreprises ayant subi une perte d’au minimum 50 % de leur chiffre d’affaires sur un mois à compter de janvier 2020 par rapport à la même période N-1 et N-2

Niveau de l’aide

Les entreprises pourront bénéficier d’un prêt minimum de 4.000 euros pouvant aller jusqu’à 10.000 euros, en fonction de leur situation. Vous pouvez contacter le 04.93.13.75.73.

Peggy Misiraca Teychene, directrice entreprise et territoire de la CCI Nice-Côte d'Azur, nous présente ce fonds :