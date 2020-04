Coronavirus :les entreprises de nettoyage doivent s'adapter aux nouvelles demandes

Depuis le confinement, les commerces, entreprises ou par exemple les agences immobilières sont fermées. Les employés effectuent du télétravail. Du coup, les entreprises de nettoyage ont dû se réorienter pour répondre à la demande par exemple des commerces de première nécessité ou encore des syndics d'immeubles. Même si le nettoyage des parties communes est toujours d'actualité, la désinfection des portes, poignées, ascenseurs ou encore des bureaux est devenue prioritaire.. Mais l'objectif dans ces cas-là, c'est de pouvoir travailler sans crainte pour les salariés de ces entreprises.

Fabien Lavergne (gérant de Clean'Eco) : "Mes employés sont aussi en contact avec le virus et je me dois de les protéger mais je n'ai pas de masque !"

Mais la protection des employés de nettoyage est également une priorité pour Fabien Lavergne, le gérant de Clean'Eco. "Les demandes pour les désinfections sont fortes mais je me heurte à un vrai problème : nous n'avons pas ou très très peu de masques. Bien évidemment que les médecins, infirmières, aide-soignantes portent des masques, je le comprends. Mais après le corps médical, il y a le personnel qui nettoie dans les entreprises ou les commercent qui sont toujours ouverts. Et du coup, mes employés sont vraiment au contact du virus et je me dois de les protéger mais je n'ai pas de masques ! Et nettoyer par exemple des sanitaires sans masques, c'est très très compliqué. Alors j'en profite pour passer un appel. Si vous avez des masques je suis preneur, vous vous en doutez bien." Le nettoyage de bureau comme les agences immobilières par exemple a cessé. D'autres clients se sont manifestés pour demander de la désinfection dans leurs locaux.

Fabien Lavergne : "Mes salariés les plus fragile voir les plus âgés je leur ai demandé de rester chez eux."

Les employés de Clean'Eco sont-ils tous à pied d'oeuvre ? Pas tout à fait répond Fabien Lavergne : "Je n'ai pas voulu prendre le moindre risque avec mes salariés. Les plus fragiles et même les plus âgés, je leur ai demandé de rester chez eux. Je travaille avec quatre personnes sur treize. Et comme ça, je suis sûr de bien les protéger dans leurs missions de nettoyage et de leur fournir des gants des masques en tissus que nous avons confectionnés et du gel hydro alcoolique." Et ces quatre employés sur treize sont chargés par exemple de désinfecter des magasins qui sont toujours ouverts. Le matin très tôt, il y a une désinfection totale des caisses, des chariots pour faire vos courses des paniers ou encore les sanitaires mais aussi les poignées de portes ou clavier d'ordinateur. Alors avec tous ces commerces fermés le chiffre d'affaire s'est-il effondré suite au confinement ? Les nouveaux contrats signés avec les entreprises de nettoyage sont arrivés à point : "Je pense pouvoir maintenir mon chiffre d'affaire. Parce que le ménage dans les bureaux des entreprises qui sont à l'arrêt, ça fait chuter notre chiffre. Mais on arrive à limiter l’hémorragie avec ces nouveaux contrats de désinfection." Une chose est sûre, ces travailleurs de l'ombre souhaitent au plus vite être bien protégés pour continuer à travailler.