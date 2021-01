Coronavirus : les étudiants picards réclament la réouverture rapide des facs

Les facultés picardes sont toujours fermées, l'isolement et la précarité des étudiants explosent, et ça risque de s'aggraver en 2021. C'est ce que redoute Paul Grégoire, le président de la Fédération des associations étudiantes picardes sur France Bleu Picardie ce mercredi 6 janvier.

La situation des étudiants de l'Université de Picardie est alarmante en pleine crise sanitaire. Selon une enquête menée cet hiver par le Service de santé universitaire, 72% des étudiants de l'UPJV sont en détresse psychologique, et 19% d'entre eux ont déjà eu une idée suicidaire en 2020. C'est dû à l'isolement des jeunes, alors que les cours se font encore à distance pour l'essentiel. Mais aussi à la précarité étudiante qui explose. Invité de France Bleu Picardie, ce jeudi 6 janvier, le président de La Fédération des associations étudiantes picardes (Faep) appelle le gouvernement à rouvrir les facultés.

"On veut une réouverture rapide des facs", appelle Paul Grégoire, le président de la Faep sur France Bleu Picardie Copier

La cellule d'écoute de l'UPJV très sollicitée

"On sent cette détresse, assure Paul Grégoire. Une cellule d'écoute est mise en place au sein de l'Université de Picardie, les étudiants peuvent appeler cette cellule, échanger. Il y a aussi un accompagnement matériel, des ordinateurs et clés 4G distribués gratuitement." Pour l'instant tous ceux qui avaient besoin de matériel en ont eu depuis le début de la crise au printemps dernier, explique le président de la Faep. Et la fédération travaille à l'ouverture d'une autre cellule d'écoute tant il y a d'appels.

Si la situation ne change pas et que les universités ne rouvrent pas, la Faep redoute que la détresse des étudiants s'aggrave en 2021. "Le fait de ne pas voir ses amis, de ne pas être présents en cours. Les cours à distance sont plus compliqués, ça demande plus d'attention pour suivre. Les révisions sont plus compliquées aussi, tout seul chez soi."

"On se sent laissés de côté"

En décembre dernier, les associations étudiantes ont soutenu une motion pour la réouverture des facultés en janvier, impossible alors que l'épidémie de Covid-19 reste vive en France et notamment dans la Somme. "On veut une réouverture rapide des facs, avec le respect des gestes barrières", appelle Paul Grégoire. Alors que les lycées et les classes préparatoires rouvrent, la Faep ne comprend pas pourquoi les facultés ne peuvent toujours pas reprendre, "On se sent laissés de côté par rapport à d'autres établissements. Parmi nos étudiants, certains préparent des concours pour les grandes écoles, et ils sont pénalisés comparés aux élèves de prépa".

La précarité étudiante explose

La fédération étudiante très préoccupée aussi par la précarité des jeunes qui s'aggrave depuis le début de l'épidemie. "On a ouvert l'Agoraé, une épicerie sociale et solidaire pour les étudiants où l'on trouve des produits 10% à 20% moins cher. Et depuis le début de la crise le nombre de nos bénéficiaires a doublé. On est passés de 70 à 150 étudiants."

Vous pouvez contacter la cellule d'écoute de l'UPJV au 03 22 82 54 54 ou par mail à l'adresse ecoute@u-picardie.fr