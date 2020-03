Coronavirus : les événements reportés ou annulés dans le Calvados et l'Orne

Les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont désormais interdits en France. Jusqu'ici, la mesure ne concernait que les événements de plus de 5 000 personnes. Le gouvernement compte ainsi freiner la propagation du coronavirus. De nombreux concerts et animations sont reportés ou annulés.

Le ministre de la Santé Olivier Véran l'a annoncé dimanche 8 mars : "A l'échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont désormais interdits." Objectif de la mesure : freiner la propagation du coronavirus. De nombreux événements sont donc annulés ou reportés dans le Calvados et l'Orne. France Bleu Normandie vous propose cette liste aussi exhaustive que possible des concerts, spectacles, matchs et rassemblements concernés.

Au Zénith de Caen :

- Jean-Louis Aubert, concert prévu lundi 9 mars, report en cours

- Muriel Robin, spectacle prévu mercredi 11 mars, report en cours

- Coverqueen + Hygiaphone, concert prévu vendredi 13 mars, report en cours

- Dadju, concert prévu jeudi 19 mars, reporté au jeudi 15 octobre 2020

- Patrick Bruel, concert prévu mardi 5 mai, reporté au vendredi 9 octobre 2020