Coronavirus : les expatriés occitans déjà à l’heure du déconfinement

Ils vivent le déconfinement avant nous. En Italie, en Espagne, en Allemagne, la période de déconfinement est déjà engagée. Comment les expatriés vivent –ils ce début de déconfinement après deux mois d’enfermement ?

Italie : pas d’expresso au comptoir

L’Italie, l’un des pays les plus touché par l’épidémie de coronavirus, a lancé ce lundi le déconfinement de ses millions d’habitants. Encouragées par l’annonce d’une baisse des décès des patients hospitalisés, les autorités ont décidé d’un début d’allègement pour faire repartir une économie mal en point. Mais cette ouverture reste très timide.

« Depuis deux mois que nous sommes reclus, c’était évidemment très attendu, mais il y a quand même une forme de déception, parce que c’est un déconfinement très partiel » raconte Marc-Henri Maisonhaute, cet aveyronnais d’origine est journaliste sportif à Rome. « J’étais ce matin dans les rues de Rome, hormis peut-être un peu plus de voitures, je n’ai pas noté une très grande différence, parce qu’il y encore énormément de commerces qui restent fermés. Il n’y a toujours pas toujours pas de coiffeur, ni de magasins de vêtement. Certains cafés sont ouverts, mais il n’y avait pas de queues disproportionnées de gens pour boire un café. En fait, les cafés sont ouverts, mais seulement pour emporter. Cela n’a pas grand sens de faire une queue de dix minutes pour un café qu’on va consommer en quinze secondes. »

On est loin d’être sorti d’affaire

« A Rome, nous sommes relativement protégés » reconnait Marc-Henri Maisonhaute, « c’est la Lombardie et le Piémont qui ont subi de plein fouet l’épidémie, mais c’est tout le pays qui est paralysée. On espère surtout dans le nord du pays qu’il n’y aura pas une deuxième vague. C’est tout le pays qui en paierait les conséquences. Il y a des régions dans le sud de l’Italie qui n’ont eu pratiquement aucun décès, aucune personne contaminée, mais qui sont malgré tout en quarantaine et qui entrent aujourd’hui dans la phase 2, qui n’est en fait qu’une phase de quarantaine un peu plus allégée. »

Henri Maisonhaute - journaliste à Rome Copier

En Italie, l’’école ne rouvrira qu’en Septembre. « Ici en Italie, ils n’ont pas voulu prendre de risques, car le corps enseignant a la moyenne d’âge la plus élevée en Europe. Mais aussi parce que l’année scolaire étant quasiment terminée, cela n’avait pas grand sens au final. »

Espagne : sortir au grand air

L’Espagne, où le Covid-19 a fait plus de 25.000 morts et où les 47 millions d’habitants étaient enfermés depuis la mi-mars, a redécouvert les joies du sport et de la promenade. Le déconfinement du pays doit se poursuivre par phases d’ici la fin juin.

Le toulousain Guillaume Aymeric, entrepreneur à Madrid, retrouve un peu de liberté avec son épouse et ses deux enfants. _ « On peut désormais sortir avec les enfants, on retrouve un peu d’oxygène ! On avait un confinement très strict, on ne pouvait pas faire de sport, comme en France. Depuis samedi dernier, on peut faire du sport. Donc, ça a été un peu n’importe quoi. Sur les plages, il y avait des milliers de gens sur l’eau avec leurs planches de surf. Dans les parcs jusqu’ici fermés, des centaines de promeneurs qui faisaient leur jogging ou leur balade à vélo. Moi qui sort souvent pour faire les courses dans les rues de Madrid, j’ai vu le changement. Il y a trois semaines, il n’y avait personnes, on n’entendait rien, et là si vous sortez à Madrid aujourd’hui, ça ne ressemble pas à un jour normal qu’on n’en est pas loin. On voit des boulangeries, des commerce qui rouvrent, des bars aussi qui ont le droit de vendre des consommations à l’extérieur, davantage de bus circulent, la vie petit à petit reprend son cours »_

Guillaume Aymeric - entrepreneur à Madrid Copier

« D’un point de vue sanitaire, les responsabilités sont locales – explique Guillaume Aymeric – très surpris par la violence du débat politique en Espagne. « Ici dans la région de Madrid gérée depuis vingt ans par le Parti Populaire (droite) _le système hospitalier a été mis à bas par les restrictions budgétaires_, puis par les mesures d’austérité. Nous avons donc ici à Madrid un système de santé très abîmé, et une violence au niveau de la confrontation politique qui me choque en tant qu’étranger. »

Depuis trois semaines, le pouvoir espagnol autorise certains métiers à reprendre leur activité pour faire repartir l’économie. En revanche, les écoles ne rouvriront pas avant septembre.

En Allemagne : le déconfinement s’accélère

Angela Merkel a cédé à la pression des Länder qui souhaitent une reprise de l’activité.Tous les magasins, restaurants, hôtels ou crèches vont pouvoir rouvrir au rythme des modalités fixées localement.

Le toulousain Samuel Francescon est cadre chez Airbus, il travaille depuis un an sur la chaîne d’assemblage de l’A320 à Hambourg dans le nord de l’Allemagne. « Pour le moment , on ne voit pas trop de différence du fait que le confinement a été moins strict qu’en France. On peut circuler dans la rue librement, et la vie reprend son cours doucement. Les salons de coiffure ont rouvert, on peut avoir des contacts avec la proche famille , on peutr aller dans les commerces jusqu’à 800m2 en portant un masque. C’est vrai qu’en Allemagne, à partir du moment où il y a une règle, on a vu la différence du jour au lendemain dans les supermarchés. »

Samuel Francescon - cadre chez Airbus à Hambourg Copier

En Allemagne, le dépistage a été plus systématique qu’en France. « Il y a énormément de gens qui sont testés. Du coup, il y a plus de personnes qu’on détecte et qui sont mises en quarantaine. On est plus serein, on a moins de chance de croiser quelqu’un qui a le coronavirus, parce qu’il y a ce dépistage qui a été massivement déployé en Allemagne » ajoute Samuel Francescon qui reconnait que la région de Hambourg au nord du pays a été relativement épargnée par l’épidémie, ce qui n’est pas le cas de la Bavière au sud .

En Allemagne, toutes les écoles, ainsi que les jardins d'enfants vont pouvoir rouvrir, sous conditions, à partir de la semaine prochaine. Le championnat allemand de football reprendra à huis clos en mai. Ce qui fait de l’Allemagne le premier grand championnat européen à franchir le pas.